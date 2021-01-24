أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة
صورة: أرشيف
الأحد 24 يناير 2021 - 13:17

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء؛ وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان، إن الخالد كلف بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض اسمائهم على أمير البلاد؛ لإصدار مرسوم تعيينهم.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته بعد إعلان ثلاثة نواب استجوابه بداية الشهر الجاري، حيث أيد 37 نائبا من أصل 50 هذا الاستجواب.

وكانت الحكومة الكويتية قد شكلت في 14 دجنبر الماضي، بعدما تمت إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في السادس من دجنبر، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة عدد نواب المعارضة في البرلمان.

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