أمير المؤمنين وآية الله .. الثورة الإيرانية تكشف فراغ "المحور السني"

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟

هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.

الحلقة الثانية عشرة

لقد كان واضحا أن الثورة الإيرانية سحبت البساط من تحت الإسلام السني الذي كانت تمثله آنذاك المملكة العربية السعودية، وحولت أنظار العالم إلى إيران بدل الشرق الأوسط، ونقلت الشيعة، الذين كانوا طيلة التاريخ مجرد أقلية وسط محيط سني، إلى قلب التاريخ الحديث. بدا أن الثورة الإيرانية أرجعت العرب إلى الوراء، ودفعت بالفرس الإيرانيين إلى الواجهة، بل زادت في تهميشهم على مستوى الدور السياسي على الصعيد الدولي، خاصة أن العرب ظلوا على جوانب التاريخ طيلة الخلافة العثمانية، التي كانت خلافة القومية التركية، وخرجوا من تحت قبة الخلافة بدون دور، ثم جاءت الثورة الإيرانية لتضع القومية الفارسية في قلب الحركة التاريخية الحديثة، فبدا أن العرب يوجدون خارج التاريخ منذ العباسيين.

ويبدو أن الحسن الثاني فهم هذه القضية، وأراد استثمار الوضع في العالم العربي ليضع المغرب في مركز الاهتمام كبلد قادر على لعب دور، خصوصا في ظل الفراغ الذي خلفه غياب جمال عبد الناصر والقومية العربية، وفي ظل عدم وجود قوة سنية قادرة على موازنة القوة الشيعية الجديدة البارزة مع الثورة.

لقد شعر ملك المغرب كما لو أن الثورة الإيرانية الشيعية لا تتحدى المحور العربي السني فحسب، بل تتحداه شخصيا بوصفه أميرا للمؤمنين، يُفترض فيه أنه يمثل الإسلام السني وأنه يتوفر على مشروع إسلامي. ولإعادة تجديد صورة المغرب كبلد إسلامي سني قوي اعتمد الحسن الثاني استراتيجيتين متوازيتين، الأولى هي تقديم المغرب كبلد لديه القدرة على تقديم خدمة للإسلام في العصر الحديث، والتبشير بالتجديد الإسلامي، والثانية هي الحط من قيمة ما أُنجز في إيران، ومهاجمة الشيعة والخميني.

في هذا السياق قال الحسن الثاني في خطابه، بمناسبة افتتاح إحدى الدورات البرلمانية في أكتوبر 1979، إن “المغرب القوي الحبيب إلى الله هو المغرب الذي سيمكن نفسه من حمل كتاب الله ورسالته وأخلاق نبيه إلى غيره، ولن نحملها إلا بالعقل والتعقل، والعلم والمعرفة، والإشعاع الروحي والبشري والتسامح والتساكن، فنشر كلمة الله بالقوة والسيف فات عليها الأوان”. وأضاف قائلا: “الإسلام هو دين أخلاق قبل أن يكون دين عبادة، وإذا كانت هناك ديانة تدين بالتسامح فهي الإسلام، فالإسلام لم يجبر قط نصرانيا أو يهوديا على اعتناقه”.

أدرك الملك أن هناك فراغا كبيرا في الزعامة العربية، ما يشكل فرصة سانحة للمغرب لكي يلعب دورا لا يمكن أن يلعبه غيره في الساحة الدولية. ولم يكن الملك يريد أن يعطي الانطباع بذلك فحسب، بل كان يصرح به علنا. ففي رسالة ملكية إلى الحجاج المغاربة يوم 29 شتنبر 1979/ 7 ذي القعدة 1399 قال: “إن بلادكم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الحديث لتقف في رباط الله حماية للإسلام ودفاعا عن الإسلام وتصديا للعدوان، وإن لدنا دورا على صعيد العالم الإسلامي يثقل كاهلنا ويضاعف جهودنا وسعينا، فأنتم تعلمون أن المؤتمر الإسلامي حملنا مسؤولية رئاسة لجنة القدس الشريف، وأحسسنا تقديرها وتقويمها، وعقدنا العزم على منحها ما تستحق من بالغ الاهتمام وواسع العناية وعظيم الجهد”.

لقد كان الحسن الثاني أبرز زعيم عربي مسلم يبدي اهتماما متزايدا بالثورة الإيرانية، ويدلي باستمرار بمواقف وتصريحات في هذا الاتجاه أو ذاك، طيلة الشهور الأولى التي سبقت وأعقبت سقوط الشاه، بل استمر يدلي بتصريحات ومواقف حيال الثورة الإيرانية حتى بعدما استتب الأمر لروح الله الخميني، وبدأت الحرب العراقية ـ الإيرانية، إذ لم يكن هناك أي زعيم عربي تصدى للثورة بمثل ما صنع الحسن الثاني، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي لديها أقلية شيعية، أو البلدان الخليجية الأخرى التي توجد بها أقلية شيعية مثل الكويت والبحرين.

وهذا ما تنبهت إليه جريدة “الجزيرة” السعودية، التي أجرت معه حوارا مطولا، وسألته عن الدوافع وراء اهتمامه المتزايد بالوضع في إيران “يمكن أن يكون بالحجم الذي تهتم به الدول المجاورة لإيران إن لم يكن أكثر”، فكان جوابه كالتالي: “اهتمامي هو اهتمام عربي أولا واهتمام إسلامي ثانيا، الاهتمام العربي هو الآتي: للعرب كرامة ولهم شخصية، ولكن الكرامة والشخصية العربية كانا مغبونين في ما مضى”. وقد أشار إلى الحرب الإيديولوجية التي انطلقت في العالم العربي، التي كانت ذات لبوس قومي في الستينيات والسبعينيات، ثم صارت ذات لبوس ديني في الثمانينيات مع ثورة الخميني، وطالب المسلمين في كل مكان بالنهوض للجهاد ضد الطرف المنحرف، حيث قال: “ولذلك يجب على كل مسلم من الفلبين إلى المغرب أن يحمل عصاه أو سيفه أو بندقيته ويجاهد في سبيل الله”.