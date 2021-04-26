أمير المؤمنين وآية الله .. الثورة الإيرانية تكشف فراغ "المحور السني"

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟
هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.
الحلقة الثانية عشرة
لقد كان واضحا أن الثورة الإيرانية سحبت البساط من تحت الإسلام السني الذي كانت تمثله آنذاك المملكة العربية السعودية، وحولت أنظار العالم إلى إيران بدل الشرق الأوسط، ونقلت الشيعة، الذين كانوا طيلة التاريخ مجرد أقلية وسط محيط سني، إلى قلب التاريخ الحديث. بدا أن الثورة الإيرانية أرجعت العرب إلى الوراء، ودفعت بالفرس الإيرانيين إلى الواجهة، بل زادت في تهميشهم على مستوى الدور السياسي على الصعيد الدولي، خاصة أن العرب ظلوا على جوانب التاريخ طيلة الخلافة العثمانية، التي كانت خلافة القومية التركية، وخرجوا من تحت قبة الخلافة بدون دور، ثم جاءت الثورة الإيرانية لتضع القومية الفارسية في قلب الحركة التاريخية الحديثة، فبدا أن العرب يوجدون خارج التاريخ منذ العباسيين.
ويبدو أن الحسن الثاني فهم هذه القضية، وأراد استثمار الوضع في العالم العربي ليضع المغرب في مركز الاهتمام كبلد قادر على لعب دور، خصوصا في ظل الفراغ الذي خلفه غياب جمال عبد الناصر والقومية العربية، وفي ظل عدم وجود قوة سنية قادرة على موازنة القوة الشيعية الجديدة البارزة مع الثورة.
لقد شعر ملك المغرب كما لو أن الثورة الإيرانية الشيعية لا تتحدى المحور العربي السني فحسب، بل تتحداه شخصيا بوصفه أميرا للمؤمنين، يُفترض فيه أنه يمثل الإسلام السني وأنه يتوفر على مشروع إسلامي. ولإعادة تجديد صورة المغرب كبلد إسلامي سني قوي اعتمد الحسن الثاني استراتيجيتين متوازيتين، الأولى هي تقديم المغرب كبلد لديه القدرة على تقديم خدمة للإسلام في العصر الحديث، والتبشير بالتجديد الإسلامي، والثانية هي الحط من قيمة ما أُنجز في إيران، ومهاجمة الشيعة والخميني.
في هذا السياق قال الحسن الثاني في خطابه، بمناسبة افتتاح إحدى الدورات البرلمانية في أكتوبر 1979، إن “المغرب القوي الحبيب إلى الله هو المغرب الذي سيمكن نفسه من حمل كتاب الله ورسالته وأخلاق نبيه إلى غيره، ولن نحملها إلا بالعقل والتعقل، والعلم والمعرفة، والإشعاع الروحي والبشري والتسامح والتساكن، فنشر كلمة الله بالقوة والسيف فات عليها الأوان”. وأضاف قائلا: “الإسلام هو دين أخلاق قبل أن يكون دين عبادة، وإذا كانت هناك ديانة تدين بالتسامح فهي الإسلام، فالإسلام لم يجبر قط نصرانيا أو يهوديا على اعتناقه”.
أدرك الملك أن هناك فراغا كبيرا في الزعامة العربية، ما يشكل فرصة سانحة للمغرب لكي يلعب دورا لا يمكن أن يلعبه غيره في الساحة الدولية. ولم يكن الملك يريد أن يعطي الانطباع بذلك فحسب، بل كان يصرح به علنا. ففي رسالة ملكية إلى الحجاج المغاربة يوم 29 شتنبر 1979/ 7 ذي القعدة 1399 قال: “إن بلادكم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الحديث لتقف في رباط الله حماية للإسلام ودفاعا عن الإسلام وتصديا للعدوان، وإن لدنا دورا على صعيد العالم الإسلامي يثقل كاهلنا ويضاعف جهودنا وسعينا، فأنتم تعلمون أن المؤتمر الإسلامي حملنا مسؤولية رئاسة لجنة القدس الشريف، وأحسسنا تقديرها وتقويمها، وعقدنا العزم على منحها ما تستحق من بالغ الاهتمام وواسع العناية وعظيم الجهد”.
لقد كان الحسن الثاني أبرز زعيم عربي مسلم يبدي اهتماما متزايدا بالثورة الإيرانية، ويدلي باستمرار بمواقف وتصريحات في هذا الاتجاه أو ذاك، طيلة الشهور الأولى التي سبقت وأعقبت سقوط الشاه، بل استمر يدلي بتصريحات ومواقف حيال الثورة الإيرانية حتى بعدما استتب الأمر لروح الله الخميني، وبدأت الحرب العراقية ـ الإيرانية، إذ لم يكن هناك أي زعيم عربي تصدى للثورة بمثل ما صنع الحسن الثاني، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي لديها أقلية شيعية، أو البلدان الخليجية الأخرى التي توجد بها أقلية شيعية مثل الكويت والبحرين.
وهذا ما تنبهت إليه جريدة “الجزيرة” السعودية، التي أجرت معه حوارا مطولا، وسألته عن الدوافع وراء اهتمامه المتزايد بالوضع في إيران “يمكن أن يكون بالحجم الذي تهتم به الدول المجاورة لإيران إن لم يكن أكثر”، فكان جوابه كالتالي: “اهتمامي هو اهتمام عربي أولا واهتمام إسلامي ثانيا، الاهتمام العربي هو الآتي: للعرب كرامة ولهم شخصية، ولكن الكرامة والشخصية العربية كانا مغبونين في ما مضى”. وقد أشار إلى الحرب الإيديولوجية التي انطلقت في العالم العربي، التي كانت ذات لبوس قومي في الستينيات والسبعينيات، ثم صارت ذات لبوس ديني في الثمانينيات مع ثورة الخميني، وطالب المسلمين في كل مكان بالنهوض للجهاد ضد الطرف المنحرف، حيث قال: “ولذلك يجب على كل مسلم من الفلبين إلى المغرب أن يحمل عصاه أو سيفه أو بندقيته ويجاهد في سبيل الله”.
لست ادري هل حان الوقة ام لا يزال ليتدخل المغرب بقيادة امير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله من اجل ايجاد حل دبلماسي للأزمة الخليجية التي يتخبط فيها كل دول الشرق الاوسط خصوصا السعودية وإيران وإسرائيل فكما استطاعة المملكة المغربية خلق حل وسط للازمة الليبية فلها كل المؤهلات للقيام بنفس الشيء في الشرق الأوسط ❤️
“ونقلت الشيعة، الذين كانوا طيلة التاريخ مجرد أقلية وسط محيط سني” يظهر أن صاحب المقال غير مطلع جيدا على التاريخ الإسلامي لأن العكس هو الصحيح تقريباً فالتيارات الشيعية و من بعدها الصوفية هي التي هيمنت على البلاد الإسلامية لمعظم الوقت أما السنية فلم تكن سوى حركات أقلية تظهر كرد فعل ثم تتلاشى من ذلك فكرة الإمامة التي بموجبها ملك البلاد أو السلطان هو الإمام .
المحور السني اصبح معيار الخيانة والانبطاح باعوا اوطانهم وثروات بلادهم للغرب والصهاينة من اجل الكراسي
لماذا هذا الإهتمام بإيران، آش كتوجدوا لينا ثاني؟ لماذا كل هذا التمهيد؟ وجيونا من الأخير؟ مبقايناش كنتصدموا ولفنا الصدمات وصبرنا ما كاينش بحالو في العالم! المهم أن إيران أحسن من الجزائر بكثير ولكن وجب الحرص من التشيع!
السلام عليكم
الرسول قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا، كتاب الله وسنتي.
الرسول لم يترك لا إمام ولا أمير ولا شيخ… على المؤمنين ولا المسلمين.
إنما هي ألقاب لغرض ما وفي وقت ما.
مازال الانشقاق،أو الشِّيزْمْ،الموروث عن الفتنة الكبرى يخيم بظلاله على المسلمين إلى اليوم.انشقاق زادته المآسي،الصراعات التاريخية بين السنة،الشيعة والخوارج والحروب بينهم زخما وتوترا لا يخمد ولا ينطفئ أبدا!انشقاق ورثه الأمويون، العباسيون، الفاطميون، الصفويون،العثمانيون،البعثيون،القوميون وحتى الشيوعيون!الهلال الشيعي مصطلح تمت صياغته على قاعدة جغرافية!مصطلح يذكر بمنطقة الهلال الخصيب و ينغرس فيها ؛مع وضع معقد و مفارقاتي لمصر!مصر سنية حاضرا و فاطمية شيعية تاريخيا!قد تعود لتاريخها يوما!الهلال الشيعي ينطبق و يتقاطع مع الهلال الخصيب؛أي العراق، سوريا، لبنان مع إضافة إيران كمركز ثقل التشيع الحديث، و شمال اليمن و شرق الجزيرة العربية!الخصوبة أصبحت مذهبية أورانيومية; ولم تعد خصوبة التربة الفلاحية والزراعية!السدود التركية قتلت الهلال الخصيب الزراعي الفلاحي!مشروع نيوم قد يكون جوابا على تخصيب الأورانيوم و تخصيب التشيع!شتان بين النْيُومَيْنِ!الهلال الشيعي مزدهر، يرتكز على المذهب الشيعي الذري،الذَّرَّة و ليس الذُّرَة،العمامة، الصوامع،المدن والحسينيات الصاروخية الباطنية تماشيا مع مبدأ ومنهجية التقية!
السدود التركية قتلت الهلال الخصيب التاريخي الجغرافي كما يقتل سد النهضة مصر و حوض النيل!مشروع نيوم قد يكون جوابا على تخصيب الأورانيوم و تخصيب التشيع!شتان بين النْيُومَيْنِ!الهلال الشيعي مزدهر ؛ يرتكز على المذهب الشيعي الذري،الذَّرَّة و ليس الذُّرَة،العمامة، الصوامع،المدن والحسينيات الصاروخية الباطنية تماشيا مع مبدأ ومنهجية التقية!الهلال الشيعي شمس شيعية ساطعة وناجحة!في المقابل من الصعب و من العبث الحديث عن محور سني!هناك دوائر سنية بأشعة منكسرة فاقدة للعوالم المحورية!هناك محاور سياسية متناحرة، متمايزة، متنابزة، متنافرة في مقابل الهلال المذهبي!محاور هشة ومهتزة مثل كثبان الرمل المتحركة!محاور بدون هلال و أهلة جامعة!محاور عبارة عن رماح موجهة لبعضها البعض!محاور مفتتة تبحث عن إسمنتها في التطبيع!الهلال والمحور التطبيعي في مقابل الهلال الشيعي الممزق بين ممانعة الممانعة و مماتعة المماتعة!أمة ممزقة بدون هلال، بدون شمس و بدون محور يوحدها!حظها في المحاور،الرماح و الأهلة التي تنحرها!