أمير المؤمنين وآية الله .. الجذور التاريخية للعلاقات بين المغرب وإيران

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟
هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.
الحلقة الثالثة
تمتد العلاقات بين المغرب وإيران إلى جذور التاريخ، رغم ما يبدو في الظاهر من تباعد بين البلدين جغرافيا. وتقول بعض الدراسات إن ملك فارس الشهير بكوروش الكبير، أو قورش، الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد، قد وصل إلى البحر القريب من المغرب. وتتحدث دراسات أخرى عن تسرب العقيدة المانوية، التي كانت تؤمن بوجود إلهين اثنين، واحد للخبر وآخر للشر، إلى بلاد المغرب وافريقية، بدليل أن القديس أغوسطينوس، الذي عاش خلال النصف الأول من القرن الخامس الميلادي، كان مانويا قبل أن يعتنق المسيحية ويصبح أحد قديسيها البارزين.
ومع مجيء الإسلام وانتقال التيارات الدينية من مكان إلى آخر، تسللت خلال المائة الثانية للهجرة بعض المعتقدات الشيعية من بلاد فارس إلى افريقية والمغرب، فتأسست أولى الدويلات الشيعية وهي الدولة الرستمية، بزعامة عبد الرحمان بن رستم الذي نزل القيروان سنة 141 للهجرة وأنشأ بها دولته وعاصمتها تاهرت. وكلمة “رستم” تعني بالفارسية البطل أو الشجاع، وهي كلمة نجدها في أشهر الملاحم الفارسية، ملحمة الشاهنامة، أو شاهنامة الفردوسي، وفيها اسم “رستم بن زال بن سام”.
وفي أعقاب الدولة الرستمية، قامت الدولة العبيدية الفاطمية في نهاية القرن الثالث الهجري، على يد أبي عبد الله الشيعي، الذي قضى على حكم الأغالبة. وقد بقي عبيد الله مستويا على الحكم باعتباره الزعيم والإمام إلى وفاته، حيث أسند الحكم إلى القائم بأمر الله ثم المنصور بالله، ليصل الدور على المعز لدين الله الفاطمي الذي كان له فضل نقل مركز الخلافة إلى القاهرة وإنشاء الدولة الفاطمية، نسبة إلى فاطمة عليها السلام، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج الإمام علي عليه السلام.
وينظر كثير من المؤرخين إلى دخول المولى إدريس المغرب، فارا من وقعة فخ التي شهدتها ضواحي مكة عام 169 للهجرة، بعد إبادة العباسيين للعلويين، على أنه بداية تسرب الثقافة الشيعية إلى المغرب، أي الثقافة التي تمجد آل البيت وتمحضهم الموالاة وتعترف لهم بالسيادة. وما تزال بعض الملامح الاجتماعية والطقوس في المغرب، مثل عاشوراء، تشهد على امتصاص المغاربة لبعض جوانب التعاطف مع آل البيت في محنتهم على يد العباسيين.
ولكن المغرب لم يكتف بأن يستقبل الثقافة الشيعية الفارسية، بل كان يرسل أيضا ثقافته التي كانت لها فضل الجمع بين الثقافة المغربية والثقافة الأندلسية. فخلال القرن الرابع الهجري، رحل أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني إلى فارس، حيث ظل بها إلى أن وافته المنية عام 373 للهجرة بمدينة نيسابور. ويعد أبو عثمان من كبار أقطاب التصوف السني المغربي، وقد قال عنه أبو القاسم القشيري، صاحب الرسالة الشهيرة التي تحمل اسمه: “واحد عصره، لم يوصف مثله قبله، وكان في الرياضة كبير الشأن”.
وهناك عالم مغربي آخر انتقل إلى فارس للعيش فيها، هو يحيى بن محمد بن أبي الشكر المغربي الملقب بمحيي الدين، وذلك في القرن السابع الهجري، في عهد العالم والمُنجم نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672، واشتغل إلى جانبه في مرصد “مراغة” الذي بناه المغول لمراقبة النجوم ودراسة أحوالها ووضعوا الطوسي رئيسا عنه، وكان الطوسي قد اختاره نظرا لخبرته في علم التنجيم.
ويجب أن نذكر الصوفي الأندلسي الشهير محيي الدين بن عربي، الذي انتقل فكره إلى فارس الشيعية وأثر بشكل كبير على النزعة الصوفية في التشيع الفارسي، وما يزال إلى حد اليوم يدرس وتشرح كتبه ومؤلفاته. ومن أهم شروح كتاب “فصوص الحكم” لابن عربي شرح ألفه علامة فارسي معروف هو عبد الرحمان الجامي، المتوفى سنة 898 هجرية. ويعد الجامي من مشاهير الشعراء الفرس الكبار، ومن المفارقات في حياته، وهو الذي كف على شرح ابن عربي الأندلسي، أن وفاته كانت في العام نفسه الذي سقطت فيه غرناطة، أي 1492 للميلاد.
موضوع شامل من كل الجوانب يرسخ فيه السياسة العلوية الراسخة مند القدم في التعايش الديني و الثقافي مع الأخرين و هادا معروف على المغرب منذ القدم من كافة الشعوب و لكن الشيء الغريب في الأمر هو دكر أسم الجزائر في كل موضوع يخص المغرب ويخص المغاربة أصبحتم مثل المرأة المطلقة التي تريد أن تعرف أخبار طليقها إدا تزوج أو أقترن بي إمرأة أخرى أو رحل أو مرض أو يستفسر عن أخبارها ههههه. الله يرفع عنا هده العقدة
نعم العرض في محله ..لقد كانت العلاقات المغربية الارانية ممتازة قبل مجيء الخميني أتذكر العلاقات الممتازة بين جلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله وشاه إيران محمد رضى بهلاوي ومنذ الإطاحة بالنظام الملكي بالتورة الغير الواضحة المعاليم إلى يومنا هذا سائت العلاقات بين البلدين. إلى أن اتضح في الآونة الأخيرة تدخل حزب ((x)) تؤيده إيران في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. .اخد المغرب مواقف شجاعة بقطع العلاقات مع النظام إلى أن يعتدر عن الخطأ.
شتان ما بين الماضي والحاضر أصبح الرهان كالتالي: العلاقات= المصالح
l’Iran qui défit les grands pôles du monde et qui possède un potentiel énorme, économiquement, industriellement, puissance nucléaire et balistique sans oublier le côté historique
Contre le Maroc pays vassale et qui suit les arabe du golf et la France très faible dans presque tout les domaines sauf “tkhraj l3inin”
لم أفهم شئ ؟
أسئلة تطرح نفسها:1)لماذا كل تركيز الحكومة المعممة الحالية هو سلب الأوطان العربية وقتل أهلها من العرب المسلمين ونشر العقيدة الفاسدة داخلها؟..2)لماذا تحرص الحكومة الإيرانية على إنشاء ما يسمى الحسينيات التي يسب فيها الصحابة وأمهات المؤمنين وبخاصة الصحابة الذين كان لهم دور في القضاء على الإمبراطورية الفارسية البائدة وعلى رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه؟!..3)لماذا يتوسط العلم الإيراني الحالي الرمز المجوسي القديم الذي يرمز إلى عبادة النار والعياذ بالله؟!..4) لماذا تحتضن إيران اليوم أكبر تجمع لأحبار اليهود في منطقة الشرق الأوسط والذي يوجد في مدينة أصبهان؟!..5)لماذا تسمح الحكومة الإيرانية المعممة بوجود 12 كنيسا يهوديا في طهران وحدها بينما لا يوجد ولو مسجد واحد للمسلمين السنة في طهران؟!..من يقرأ التاريخ جيدا عن الصراع العربي الفارسي منذ القدم والنظرة الاستعلائية التي كان ينظر بها الفرس للعرب قبل أن يقضي المسلمون العرب على الامبراطورية الفارسية ويخضعوها لحكم الإسلام، سيعلم أن العمامة الخوماينية الشيعية هي مجرد ديماغوجية وخدعة كي تنتقم إيران من العرب وتستعيد امبراطوريتها الشاسعة..حلم لن يتحقق أبدا
محيي الدين، يحيى بن محمد بن أبي الشكر ، المعروف بالحكيم وبأبي الفتح. ينسب المؤرخين أصله إلى قرطبة بالأندلس، وقيل أنه سافر إلى المشرق العربي، واستقر فترة في مدينة حلب ليعمل في بلاط السلطان الأيوبي ناصر الثاني (634ـ 658هـ)، وبعد غزو المغول لسورية، سافر إلى مراغة في سنة 658هـ، ليعمل في مرصدها مع الرياضي الموسوعي نصير الدين الطوسي (597 ـ672هـ)، حيث توفي.
هذا الفقيه و العالم لم يكن لا من أصول مغربية و لم يستقر في بلاد فارس،بل في بلاد الشام
علاش تزورونا الحقائق و تاريخ الأشخاص و العلماء و تنسبونهم دايما لكم
السلام عليكم تعليق بسيط هو أن علي كرم الله وجهه لا نقول له عليه السلام لأنه صحابي ومن آل البيت وليس رسولا وإلا فحري بنا أن نقول فاطمه عليها السلام وهي بنت رسول الله فجمله عليه السلام لا تقال إلا لنبي فقط وشكرا
السؤال المتبادر للذهن ، من سمح بتواجد التيار الشيعي في المغرب على غرار السلفية الوهابية؟ لا أحد يقول لي قناعات واختيارات دينية ، بالنسبة للسلفية سبق لوزير الأوقاف السابق العلوي المدغري وأن صرح بأن البصري هو من وراء السماح بتأسيس السلفية في المغرب لأهداف جيواستراتيجية ، طبعا هناك مصالح سياسية وأهداف تعتبر هذه التيارات حصان طروادة لها ، حين نتحدث عن أهداف السياسة الخارجية للسعودية نستحضر السلفية الوهابية ، وحين نتحدث عن ايران ومشروعها نستحضر التيار الشيعي ، بالمقابل يبقى التصور الرسمي المغربي للاسلام في غاية الضعف إن لم نقل أن ابتاع المغاربة له يكاد يكون معدوما أمام مد الأفكار السلفية والاخوانية مع الأسف ، ويوما ما سينقلب السحر على الساحر وتدفع الدولة ثمن تعاطيها بهذا الشكل للشأن الديني ، فمنع صلاة التراويح مثلا لأن”الزحام ماشي بحال الزحام”قرار في غاية الغباوة يعمق الفجوة الدينية بين التصور الرسمي الذي يرعاه أمير المؤمنين وبين تدين المغاربة عموما والذي انجذب لتدين دخيل على الثقافة الدينية المغربية،هناك أفكار متطرفة تتنامى ولا نريد أن يدفع بلدنا ثمنا لها و “المجالس العلمية” في غاية الضعف