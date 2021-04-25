أمير المؤمنين وآية الله .. الحسن الثاني ينتقد علمانية "الشاه بهلوي"

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟

هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.

الحلقة الحادية عشرة

لم يكن من الممكن أن يستمر بقاء الشاه وأسرته في المغرب لفترة أطول؛ لأن ذلك كان من شأنه أن يضر بمصالحه وعلاقاته مع النظام الإيراني الجديد، خاصة بعد أن بدأت عدد من الدول الأوروبية والعربية تعلن اعترافها بالأمر الواقع في إيران. لقد تحول الشاه محمد رضا بهلوي إلى جمرة حارقة، الجميع يريد أن يتخلص منها بإبعادها عنه، وكان في ذلك نصف انتصار للخميني، أما النصف الباقي، فقد تكفل به الخميني نفسه.

ردا على سؤال لجريدة “الجزيرة” السعودية، عشية انعقاد اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بفاس بين 8 و12 ماي 1979، يتعلق بما إن كان المغرب قد أوحى للشاه بمغادرة المغرب بدعوى أن هناك متاعب واجهته باستضافته، قال الحسن الثاني: “لا، أبدا، كان في علم الشاه أنه لا يمكن أن يستقر باستمرار في المغرب؛ لكن ظروف انعقاد المؤتمر الإسلامي جعلته يفكر ألا يحرجنا، الشيء الذي جعله يغادر المغرب”.

وقد استعاد الحسن الثاني في حواراته مع الصحافي الفرنسي إريك لوران في الثمانينيات، والتي جمعت في كتاب “ذاكرة ملك”، تلك المرحلة من نهاية السبعينيات، حين قال: “لقد كان الشاه صديقي، لكنني أحسست في وقت ما بأنه ارتكب خطيئة التكبر، وأنه بدأ ينحرف. وقد لاحظت ذلك لأول مرة سنة 1972 عندما أقام احتفالا ضخما بمدينة بيرسيبوليس التاريخية، حيث أراد أن يتباهى بألفي سنة من التاريخ، ناسيا بضعة قرون من الإسلام؛ ذلك أنه في ذلك العهد لم تكن إيران مجرد موطن للثقافة والديانة الإسلامية، بل غدت مركز إشعاع للفكر والحضارة الإسلاميين. إذن، فعندما رأيته يقيم جدارا من الصمت على الفترة الإسلامية ليظهر الأسطورة الآرية، أحجمت عن الاستجابة لدعوته”. وقاطع الحسن الثاني، إلى جانب ملك السعودية الملك خالد، تلك الاحتفالات الضخمة المشار في مدينة بيرسيبوليس؛ إلا أنه حفاظا على شعرة معاوية أرسل شقيقه عبد الله لتمثيله.

وفي رد على سؤال يتعلق بما إن كانت سياسات الشاه الخاطئة راجعة إلى التكوين الذي تلقاه، قال الملك: “لا يجب أن نغفل أمرا أساسيا، هو أن مناطق إيران الكبرى التي طبعت هذا البلد بطابع الإسلام هي مناطق الوسط والجنوب، والشاه كان ينتمي إلى شمال كاسبيان.. تذكروا ملامح وجهه، فلم تكن بشرته سمراء كبشرتي أو كبشرة أغلبية الإيرانيين”.

وقد حاول الحسن الثاني أن يعقد مقارنة ضمنية بينه وبين الشاه بتلك الإشارة إلى لون البشرة، وزاد قائلا: “وبالإضافة إلى ذلك، فإن تربيته تمت خارج إطار الحضارة الإسلامية، فقد تربى في مدرسة سويسرية، في حين أن ما أنقذني أنا هو أنني قضيت بسبب ظروف الحرب سنوات شبابي هنا بالمغرب، وإلا ربما كنت سأصبح نصف غريب في بلدي”. وبعد أن فسر انحراف الشاه بالانتماء المناطقي في إيران، أرجع علمانيته إلى زواجه من امرأة إيرانية ألمانية، مما جعله ينزلق نحو العلمانية.

كان الحسن الثاني يرى أن شاه إيران اقترف أخطاء جسيمة فيما يتعلق بأسلوب الحكم واتخاذ العلمانية طريقة في التدبير السياسي والديني في بلاده، بينما الغالبية العظمى من الإيرانيين مسلمون. لذلك، كان يمزج بين انتقاد الخميني وبين انتقاد الشاه في الوقت نفسه، وظل في جميع التصريحات والمقابلات الصحافية ينتهج تلك المزاوجة في الموقف، دون أن يقف إلى جانب الشاه لأنه “حاكم علماني” في مجتمع مسلم، ودون أن يكون إلى جانب الخميني، لأنه يريد أن يقيم “دولة دينية”.

في مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية يوم 8 أبريل 1980، انتقد الحسن الثاني شاه إيران مرة أخرى، بسبب ما اعتبره تخليا من جانبه عن الدين، الذي هو عقيدة غالبية الشعب الإيراني، وقال إن النظام الإيراني في عهد الشاه كان “يمثل إمبراطورية أرادت أن تكون علمانية، ولأول مرة في التاريخ تسمع إمبراطورية علمانية”. وقد لام الشاه على استبداله التقويم الهجري الإسلامي بالتقويم الفارسي الإمبراطوري، وأعلن بأنه أمام هذا التوجه العلمانية لو كان مكان الإيرانيين لاختار الموقف نفسه الذي اختاره الثوار، حيث قال: “لقد كان ذلك في الحقيقة تهجما مجانيا من طرف النظام السابق ضد أربعة عشر قرنا من الديانة والفكر والفلسفة، وهذا كاف بأن يمثل تطلعا مشروعا، فأنا شخصيا لو كنت مكانهم لربما وقفت موقفهم”.