أمير المؤمنين وآية الله .. الحسن الثاني يرسل بوطالب إلى مدينة قم

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟

هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.

الحلقة التاسعة

خلال الأسابيع الأولى لبدء المظاهرات والاحتجاجات في الشارع الإيراني، وتسارع الأحداث بشكل يومي من دون أن تظهر الصورة واضحة بالداخل الإيراني، حاول الشاه السيطرة على الوضع عبر تقديم بعض التنازلات الصورية، إذ عين شهبور بختيار رئيسا للوزراء في يناير من عام 1979، وقام هذا الأخير، وبتعليمات من الشاه، بتفكيك الشرطة السرية (السافاك) التي كانت مَجْلبة للعار للشاه، وأطلق سراح السجناء السياسيين، وسمح للمعارضة بهامش للحرية، ورخص للصحف المعارضة بالصدور؛ لكن كل ذلك لم يعد يفيد شيئا، بعدما وصل الغضب إلى قم ودائرة رجال الدين، وصار الخميني يتأهب للعودة المظفرة إلى إيران ويحزم حقائبه نحو طهران. أما حكومة بختيار فلم تعمر طويلا، إذ لم تعش سوى أقل من أربعة أشهر، لكي تنهار سريعا ويفر بختيار إلى باريس في أبريل من العام نفسه.

في ذلك الوقت كثف الحسن الثاني من المقابلات والاستجوابات الصحافية، خصوصا مع الصحف الأجنبية، حتى بعد مغادرة الشاه إيران وسقوط حكومة بختيار وفراره إلى فرنسا؛ بل لقد استمر في الإدلاء بآرائه في الثورة وفي الخميني، حتى بعد عودة هذا الأخير إلى إيران في الأول من فبراير 1979. ويمكننا القول اليوم بأن المغرب كان في جانب الدول التي كانت لا تزال تعتقد بإمكانية التدخل الأمريكي، وعزز من هذا الاحتمال أن الشاه اتجه ـ أول ما غادر إيران ـ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان أبناؤه يقيمون للدراسة. وقد أشار الحسن الثاني، في استجواب مع تلفزيون “آي بي سي” الأمريكي في فبراير 1979، إلى هذه المسألة، ردا على سؤال عما إن كان يعتقد أن على الولايات المتحدة التدخل، حيث قال: “لا أدري، وأعتقد الآن أننا لاحظنا أنه كان على الولايات المتحدة القيام بعمل ما منذ سنة أو 18 شهرا، إلا أنه أرى الآن من الحكومة تتبع تطور الأمور دون تدخل”.

كان الملك يدرك بأن الوقت قد فات لعودة الوضع في إيران إلى ما كان عليه قبل رحيل الشاه، على الرغم من التردد في المواقف الذي سنراه في تصريحات أخرى، بسبب شح الأخبار القادمة من إيران وتضارب المعلومات. وللحصول على رؤية دقيقة للوضع الداخلي في إيران، أوفد عبد الهادي بوطالب، وزير الدولة المكلف بالإعلام، إلى إيران لمقابلة المرجع الشيعي الأعلى آية الله شريعة مداري في مدينة قم، والاطلاع منه على سير الأمور، ومعرفة ما إن كان الوضع يسير نحو نظام يقوده رجال الدين في حال سقوط نظام الشاه.

كان ذلك يعني أن الملك أصبح على قناعة بأن نظام الشاه انتهى، وأن عودته إلى إيران أصبحت في حكم المستحيل. وقد عبر عن رأيه في احتمال عودة الشاه إلى إيران، إذ قال، ردا على سؤال عما إن كان يظن أن الشاه سوف يرجع إلى بلاده: “أعتقد أن الشاه لا يود شخصيا العودة إلى بلده”، وقد كان ذلك جوابا دبلوماسيا غاية في اللباقة.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف القوي للنظام الإيراني السابق، فقد كان الحسن الثاني يرى أنها تتحمل جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور، بالنظر إلى عدم إدراك ما يعتمل تحت الأرض في إيران من إرهاصات بالانفجار المبكر، بسبب سياسات الشاه المستبدة وانفراده بالحكم وإطلاق يد الأمن السري ليعمل ما يريد في المواطنين والمعارضين، وبالنظر أيضا إلى ما يجري في المنطقة من اضطرابات بعد غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان، وعلاقة تلك الاضطرابات بما يجري في إيران؛ ما يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تمسك بزمام الأمور، بعد أن خسرت حليفا قويا لها في المنطقة. ففي مقابلة مع جريدة “لوفيغارو ماغازين” الفرنسية، في يناير 1980، قال عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالوضع في إيران وهل أصبحت تدرك الخطر الذي يحدق بالمنطقة: “إنها ليست مدركة لذلك تماما، إلا أنها نضجت كثيرا في الآونة الأخيرة. لقد بدأت تدرك أن الانفراج شيء والسذاجة شيء آخر”.

لقد كان الملك يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتاج إلى رجل مثل الخميني لكي تخرج من غفلتها؛ لأنها أساءت قراءة الوضع بشكل دقيق خلال الفترات السابقة. ففي المقابلة نفسها المشار إليها أعلاه قال: “وفي هذا الصدد، أعتقد أن آية الله الخميني لو صح أنه رجل صالح كما يرى البعض، فقد كان صالحا بالنسبة إلى الولايات المتحدة على الخصوص، لأنه أفاقها من غفلتها”.