أمير المؤمنين وآية الله .. صدمة اليسار المغربي من الثورة الإيرانية

ما قصة العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ لماذا اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني مواقف مناوئة للثورة الإيرانية منذ اللحظة الأولى لقيامها؟ ولماذا غير موقفه بعد ذلك؟ كيف تدخلت الجزائر على الخط في اللحظات الأولى وأرادت إفساد العلاقات المغربية ــ الإيرانية؟ كيف استقبلت النخبة المغربية الثورة الإيرانية بعد قيامها؟ وكيف كان أداء المغرب خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية؟

هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عليها خلال شهر رمضان مع كتاب الباحث الدكتور إدريس الكنبوري “أمير المؤمنين وآية الله.. قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني”، الذي خص به جريدة هسبريس.

الحلقة التاسعة عشرة

أثارت الثورة الإيرانية في المغرب نقاشات حول الإسلام والسياسة، والدين والسياسة، ودور الدين في الدولة الحديثة، والعلمانية والدين. والحقيقة أن الثورة الإيرانية ذات الطابع الإسلامي فاجأت الكثيرين، خصوصا اليسار والعلمانيين، إذ لم يكن أحد يتوقع أن ينهض الإسلام تلك النهضة السياسة الكبرى بحيث يقود ثورة عارمة في بلد عريق له حضور دولي وازن وقوة اقتصادية كبرى وتأثير في الساحة الدولية، فقد كان الكثيرون ـ خصوصا من اليسار ـ يعتقدون أن الدين انتهى أمره إلى غير رجعة، وأن الثورة ـ إن حصلت ـ لن تكون سوى ثورة عمالية أو طلابية تقوم تحت شعارات غير دينية.

هذا ما نلحظه مثلا في مجلات أسبوعية قريبة من اليسار والعلمانية، مثل “لاماليف” و”الأساس” اللتين كانتا تصدران باللغة الفرنسية. في افتتاحية من ثلاث صفحات ـ على سبيل المثال ـ تحت عنوان “الإسلام في العام 1400″، كتبت أسبوعية “الأساس” أن الحديث عن الإسلام ومقارنته بالماركسية فيه نوع من الغرابة. فكما أن الإسلام ليس هوية واحدة ثابتة، بل هناك إسلام الآسيويين وإسلام الأفارقة وإسلام العرب، كذلك فإن الماركسية ليست منهجا واحدا في كل البلدان التي تطبقها. وأضافت أن هناك إسلاما معتدلا وإسلاما غاضبا، وأن إسلام الإيرانيين هو إسلام غاضب.

وتطرقت الافتتاحية أيضا، على وجه الاختزال والاختصار، إلى بعض الموضوعات التقليدية، التي يتم التركيز عليها كلما أثير الحديث عن الإسلام، مثل علاقة الإسلام بالعلم والديمقراطية والحرية والتسامح. وأضافت “عندما نتحدث عن اللاتسامح فنحن نفكر تحديدا في العلمانية وفي حق كل فرد أن يعيش فوق أرض وأن يمارس أو لا يمارس الديانة الإسلامية”. ولم يفت المجلة أن تشير إلى أن هناك من يمارس الفظاعات تحت شعار الإسلام، ومن يبرر غياب العدالة الاجتماعية بالإسلام.

أما جريدة “المحرر”، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد تحدثت في الصفحة الأولى في عدد 5 دجنبر 1980، تحت عنوان “حديث الجمعة: إسلام من؟”، عن الهلع الذي أصيب به الغرب بسبب الثورة الإيرانية، انطلاقا من القولة الشهيرة لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر التي قال فيها: “لقد أصبح القرآن أخطر علينا وعلى مصالحنا من البيان الشيوعي” (للذين لا يعرفون البيان الشيوعي، هو كتيب صغير وضعه كارل ماركس وفريدرك أنجلز عن الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي ومستقبل الاشتراكية).

وأضافت الجريدة “وبمقدار ما أصيب العالم كله من شرقه إلى غربه بانبهار شديد من هول المفاجأة وعظمها، كانت الظاهرة الإسلامية “الجديدة” قد نسفت كل التصورات الكلاسيكية السابقة عن الإسلام، التي كانت تملكها كحقائق نهائية عنه كل الأوساط الغربية والشرقية، وتكشفت الظاهرة عن واقع غير مرئي لروحانية الدين الإسلامي، وعن الطاقة الثورية العجيبة المذخورة في قلوب أهله، وتبين لهذه الأوساط من خلال ذلك أن الخطر الذي تحمله الظاهرة لمصالحها السياسية والاستراتيجية في ربوع العالم الإسلامي، إنما تكمن في الاحتمال الذي فتحته تجربة إيران بأن تخرج كلمات القرآن من الهمود الذي ألقي عليها إلقاء، فتتحول فجأة أخرى من تراتيل للترحم على القبور، والتبريك في المحافل، إلى شحنات روحية ومواقد إنسانية وإلهية تشعل العالم الإسلامي ثورة مغيضة كاسحة، وتحول المسلمين إلى كتائب نارية تحريرية من “المهاجرين والأنصار” تحرق المصالح الإقطاعية والرأسمالية في أرض المسلمين”.

وبالطبع لن يتصور الكثيرون أن مثل هذا الكلام يخرج من مشكاة حزب يساري مغربي في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، أيام الحلم بالنموذج الاشتراكي، وهو كلام لو قيل اليوم لتم نعته بالتطرف الديني.

وبعد أقل من أسبوع تعود الجريدة نفسها في افتتاحية أخرى تحت عنوان “بين إسلامي التبرير والتغيير”، قالت فيها: “إذا كانت ظاهرة البعث الإسلامي حقيقة عالمية قائمة تتمحور بجميع تصنيفاتها حول الدعوة إلى الرجوع بالإسلام إلى جوهره الأصلي، باعتبار أن شريعته تستطيع لا أن تواكب العصر فحسب، ولكن أن تجيب على تحدياته ومطالبه، وتضرب إلى آفاقه الحضارية، فإن مما لا شك فيه أن الدعوة في مضمونها العام ترفض، أو تريد أن ترفض، الإطار الحضاري الغربي، باعتباره يتضمن قيما وأسسا في الحياة غريبة عن السياق الإسلامي”.

وخلصت الجريدة إلى أن “الظاهرة الإسلامية” يحكمها تياران رئيسيان، تتمحور حولهما كل مظاهر الحركة والتفكير الإسلاميين في المرحلة الراهنة، “أحدهما تيار الإسلام الرسمي، وهو جملة من المفاهيم والمقولات الدينية التي ترتكز عليها البنية الإيديولوجية لمجموع أنظمة الحكم القائمة في العالم الإسلامي، وتقف إلى جانب هذا التيار وفي معسكره طوائف واسعة من الرجال والمؤسسات الدينية المرتبطة علنا أو سرا بهذه الأنظمة، والعاملة على تكريس الإيديولوجيا الحاكمة ومفاهيمها حول الإسلام وترسيخها، وتتوظف ضمنها كل المناشط والتحركات والوسائل المختلفة حول الإسلام وحول آفاقه وأهدافه، بل حول مفهومه ومحتواه”.