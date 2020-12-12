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تعليقات الزوار1
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تحفة هاد الضيف يتكلم بلا تصنع و بدون ادعاء. هو بالمناسبة مخرج ساعة في الجحيم جيث سبقلي شفت الاسم ديالو في الجنيريك و سابحث عن فيلم اللكمة اللي فيه سعيد باي و البخاري