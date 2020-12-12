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‫تعليقات الزوار

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  • بيضاوي
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    تحفة هاد الضيف يتكلم بلا تصنع و بدون ادعاء. هو بالمناسبة مخرج ساعة في الجحيم جيث سبقلي شفت الاسم ديالو في الجنيريك و سابحث عن فيلم اللكمة اللي فيه سعيد باي و البخاري

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