أم ثلاثينية تقتل رضيعها خنقا ضواحي تزنيت

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، الجمعة، من فك لغر جريمة قتل راح ضحيتها رضيع في عامه الثاني على يد والدته الثلاثينية، وذلك بعدما عثر مساء الخميس على الهالك جثة هامدة وسط دوار قصبة أعروس التابع لنفوذ جماعة المعدر الكبير.

وأوردت مصادر هسبريس أن تحقيقات معمقة باشرتها عناصر الضابطة القضائية لكشف ظروف وملابسات العثور على جثة الهالك، أسفرت عن اعتراف الأم المطلقة بارتكابها جريمة قتل في حق ابنها، مقرة بأنها أقدمت على تعريضه للخنق إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويأتي هذا المستجد وفق المصادر ذاتها بعدما تقدمت المتهمة مساء الخميس بشكاية تفيد باختفاء طفلها البالغ من العمر سنتين في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي استدعى انتقال عناصر دركية إلى دوار قصبة أعروس، وأسفر عن العثور على الطفل الضحية جثة هامدة بالقرب من منزل عائلته.

وأضافت المعطيات نفسها أن النيابة العامة بابتدائية تزنيت أمرت بوضع الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجريه المركز القضائي، قصد تحديد أسباب ودوافع ارتكابها جريمة القتل، في انتظار عرضها أمام الوكيل العام بأكادير قصد متابعتها بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليها.