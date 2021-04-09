أم ثلاثينية تقتل رضيعها خنقا ضواحي تزنيت

أم ثلاثينية تقتل رضيعها خنقا ضواحي تزنيت
صورة: هسبريس
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:17

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، الجمعة، من فك لغر جريمة قتل راح ضحيتها رضيع في عامه الثاني على يد والدته الثلاثينية، وذلك بعدما عثر مساء الخميس على الهالك جثة هامدة وسط دوار قصبة أعروس التابع لنفوذ جماعة المعدر الكبير.

وأوردت مصادر هسبريس أن تحقيقات معمقة باشرتها عناصر الضابطة القضائية لكشف ظروف وملابسات العثور على جثة الهالك، أسفرت عن اعتراف الأم المطلقة بارتكابها جريمة قتل في حق ابنها، مقرة بأنها أقدمت على تعريضه للخنق إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويأتي هذا المستجد وفق المصادر ذاتها بعدما تقدمت المتهمة مساء الخميس بشكاية تفيد باختفاء طفلها البالغ من العمر سنتين في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي استدعى انتقال عناصر دركية إلى دوار قصبة أعروس، وأسفر عن العثور على الطفل الضحية جثة هامدة بالقرب من منزل عائلته.

وأضافت المعطيات نفسها أن النيابة العامة بابتدائية تزنيت أمرت بوضع الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجريه المركز القضائي، قصد تحديد أسباب ودوافع ارتكابها جريمة القتل، في انتظار عرضها أمام الوكيل العام بأكادير قصد متابعتها بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليها.

ابتدائية تزنيت المركز القضائي للدرك الملكي جريمة قتل جماعة المعدر الكبير

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‫تعليقات الزوار

13
  • fariss rabia
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:24

    اش هادشي ولينا كنسمعوا الله يجعل السلامة اكيد هاد الام ماشي في قواها العقلية .

    28
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  • العمري
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:26

    الروح عزيزة عند الله . ارادت ان تغطي على جريمتها ولكن المخزن ليس معه لعب دائما يبدأ التحقيق مع المشتكي.

    21
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  • عاشت ألمانيا العضيمة والجميلة وعاشت أمريكا
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:29

    بالرغم أنه جريمة بشعة لكنها انقذته وخلصته من العذاب والمعاناة الذي سيراه وهو في بلد لا يعترف بالانسانية بل أرسلته إلى مكان حيث لا يشقى أو يجوع أو يتعذب

    -109
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  • قارئ
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:35

    اللهم رزقنا حسن الخاتمة ، ولا حول ولا قوة الا بالله.

    28
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  • kkkkk
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:39

    كراهية الزوج بعد الطلاق… أو اضطرابات نفسية.
    الإنسان ضعيف …

    20
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  • متتبع
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:45

    بعد وضعها في السجن، يكفي أن تضرب على الطعام، كما حدث ويحدث مع أكثر من واحد، ثم يطلق سراحها

    -27
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  • med
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:45

    العنف النساء تجاه الاطفال في تزايد مستمر، اتذكر السنة الماضية امراة قامت برمي ٣ اطفال والان اخرى تخنق رضيع، ينبغي تشديد العقوبات ضد النساء بسبب تعنيف الاطفال

    0
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  • إيمان
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:49

    الله ياربي لله للهم إرحمنا برحمتك يارب العالمين

    13
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  • علي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:02

    الأطفال دائما يبقون ضحية للمشاكل الزوجية للأسف الشديد….

    5
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  • مواطن غيور1
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:04

    السلام عليكم
    المغاربة لا يعلمون أن الأمراض النفسية منتشرة بين أغلبهم، وزادهم الحجر وكوفيد وقلة ذات اليد والجوع…
    انظروا إلى الانتحارات أصبحت أخبارا عادية في مجتمع والدين الاسلامي الذي يحرم الانتحار، رغم ذالك الانتحار أصبح حل من لا حل له.
    أقسم بالله انني أشفق على الضعفاء والفقراء لأنه لا أحد ينتبه لهم،.بما فيهم أولو الأمر وأنا لا أتكلم عن الحكومة!
    ذنب هذا الطفل على من كان السبب.

    9
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  • MAROCHIENNE
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:14

    مسكينة مقدرتش تواصل تربيته وتوفير له احتيجاته أكيد هذه نتيجة الزنى لو كان له اب لوفر له ما بحتاجه أتذكر ما صرحت به عائشة شنا رئيسة تضامن امهات العازبات منذ ستة سنوات صحيح 100% وها نحن نسمعه ونراه امام اعيننا

    -4
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  • mohamad
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:22

    سبحان الله البقرة ترفع رجلها عن ولدها مخافة ان تؤديه وهده الام خنقته حتى الموت وهو المسكين ليست له القوة ليدافع عن نفسه هدا في منتها الاجرام

    2
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  • عزيز
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:27

    اللهم ارزقنا الصبر حين قال تعالى نخن نرزقهم وإياكم لم يكذب وحين قال وما من دابة لا تحمل معها رزقها نحن نرزقها لم يكذب…. وحين يسيء الإنسان الظن بالله فالينتظر سوء الخاتمة…..يجب التخطيط قبل الولادة والتفكير قبل الزواج…. اما إذا ولد الولد فإنه روح والروح عزيزة على الله….. قتله عقاب في الدنيا وفي الآخرة

    0
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