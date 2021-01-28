أم لثلاثة أبناء تضع حدا لحياتها شنقا بآيت اعميرة

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة، الأربعاء بإقليم اشتوكة آيت باها، تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، في الأسباب التي دفعت أما لثلاثة أطفال، تبلغ من العمر 30 سنة، إلى الانتحار شنقا بدوار “السوالم”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن أفرادا من الدرك الملكي والسلطة المحلية انتقلوا إلى مكان الحادث على عجل فور تلقيهم إخبارية في الموضوع، حيث عملوا على جمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في كشف حقيقة وملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر نفسها أن الحادث المؤلم خلف صدمة لدى أسرة الضحية وعائلتها وسكان الدوار، كما أن مصالح الدرك أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لإخضاعها للتشريح الطبي.