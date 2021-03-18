أم لـ 3 أطفال تناشد المحسنين لمواجهة السرطان

أم لـ 3 أطفال تناشد المحسنين لمواجهة السرطان
صورة: هسبريس
الخميس 18 مارس 2021 - 08:42

تعاني فدوى الكدي، البالغة من العمر 37 سنة، من داء السرطان في مرحلة تتطلب عناية ومتابعة طبية دقيقة ومستمرة.

ونظرا لوضعيتها الاجتماعية الصعبة، تناشد الكدي، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، تسكن بإحدى قرى جبل زرهون، المحسنين مساعدتها ماديا لتتمكن من القيام بالفحوصات اللازمة واقتناء الأدوية.

وتؤكد فدوى أنه لولا الظروف المادية الصعبة بسبب عطالتها وزوجها واضطرارها للتنقل إلى مدينة فاس للاستفادة من العلاج، لما توجهت إلى المحسنين من أجل مساعدتها.

هاتف فدوى هو: 0697243420

العلاج زرهون فدوة الكدي مرض السرطان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • simo casa
    الخميس 18 مارس 2021 - 08:56

    مساعدة المحتاجين واجب على كل مسلم ولكن أين ولاة الأمور واين وزير الصحة ذنبها وذنب كل فقير في رقبة هؤلاء الذين لاتهتز فيهم شعرة وهم يرون الناس تموت من المرض او من الجوع

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علاش خلقني الله في هذه الدنيا البائسة
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:02

    المصيبة مع مرض السرطان أصبح الجميع يعاني منه اليوم غدا تمس شي بلاصة في جسمك تجد فيه ولسيسة قاصحة الله يحضر السلامة حتى حاجة مابقات كاتعجب في هذه الدنيا.

    -11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سندس
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:23

    لاتقنطوا من رحمة الله ..وإن كان المرضى في بلدنا يعانون الامرين ..أين رئيس الحكومة الذي يطبل ويهلل ويقول العام زين..امرأة فقيرة مريضة بالسرطان في جبال زرهون وسط المملكة تطلب النجدة من المحسنين..أمر مؤسف ..اليوم يجب على الدولة أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم في عدة قطاعات:الصحة..التعليم ..الامن ..الشغل..لاتترددوا في بيع هذه القطاعات للخواص مع دفتر التحملات ..وأنتم اجلسوا في مكاتبكم وناقشوا القاسم الانتخابي…سئمنا في وطننا ..وحالات الانتحار في تزايد ..وجرائم الفتل في تزايد ..والامراض في تزايد..الى اين يسير هذا البلد..

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:28

    أحنة كنشفو وبقات فينة ولاكين الله غالب معدناش كيخص وزير صحه يساعدها ويشوف حالتها مسكينة وكنتمنه من الله يشفيها

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة مائة يوم مائة مدينة
الأربعاء 17 مارس 2021 - 20:26 95

حصيلة مائة يوم مائة مدينة

صوت وصورة
بين العزلة والعطش
الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:34 5

بين العزلة والعطش

صوت وصورة
مناورات مصافحة البرق
الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:41 2

مناورات مصافحة البرق

صوت وصورة
كورونا والتعليم في كيبيك
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:32 1

كورونا والتعليم في كيبيك

صوت وصورة
فرص مرضى سرطان الدماغ
الأربعاء 17 مارس 2021 - 14:18 4

فرص مرضى سرطان الدماغ

صوت وصورة
اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 21:22 5

اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف