أم لـ 3 أطفال تناشد المحسنين لمواجهة السرطان

تعاني فدوى الكدي، البالغة من العمر 37 سنة، من داء السرطان في مرحلة تتطلب عناية ومتابعة طبية دقيقة ومستمرة.

ونظرا لوضعيتها الاجتماعية الصعبة، تناشد الكدي، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، تسكن بإحدى قرى جبل زرهون، المحسنين مساعدتها ماديا لتتمكن من القيام بالفحوصات اللازمة واقتناء الأدوية.

وتؤكد فدوى أنه لولا الظروف المادية الصعبة بسبب عطالتها وزوجها واضطرارها للتنقل إلى مدينة فاس للاستفادة من العلاج، لما توجهت إلى المحسنين من أجل مساعدتها.

هاتف فدوى هو: 0697243420