أم لـ 3 أطفال تناشد المحسنين لمواجهة السرطان

تعاني فدوى الكدي، البالغة من العمر 37 سنة، من داء السرطان في مرحلة تتطلب عناية ومتابعة طبية دقيقة ومستمرة.
ونظرا لوضعيتها الاجتماعية الصعبة، تناشد الكدي، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، تسكن بإحدى قرى جبل زرهون، المحسنين مساعدتها ماديا لتتمكن من القيام بالفحوصات اللازمة واقتناء الأدوية.
وتؤكد فدوى أنه لولا الظروف المادية الصعبة بسبب عطالتها وزوجها واضطرارها للتنقل إلى مدينة فاس للاستفادة من العلاج، لما توجهت إلى المحسنين من أجل مساعدتها.
هاتف فدوى هو: 0697243420
مساعدة المحتاجين واجب على كل مسلم ولكن أين ولاة الأمور واين وزير الصحة ذنبها وذنب كل فقير في رقبة هؤلاء الذين لاتهتز فيهم شعرة وهم يرون الناس تموت من المرض او من الجوع
المصيبة مع مرض السرطان أصبح الجميع يعاني منه اليوم غدا تمس شي بلاصة في جسمك تجد فيه ولسيسة قاصحة الله يحضر السلامة حتى حاجة مابقات كاتعجب في هذه الدنيا.
لاتقنطوا من رحمة الله ..وإن كان المرضى في بلدنا يعانون الامرين ..أين رئيس الحكومة الذي يطبل ويهلل ويقول العام زين..امرأة فقيرة مريضة بالسرطان في جبال زرهون وسط المملكة تطلب النجدة من المحسنين..أمر مؤسف ..اليوم يجب على الدولة أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم في عدة قطاعات:الصحة..التعليم ..الامن ..الشغل..لاتترددوا في بيع هذه القطاعات للخواص مع دفتر التحملات ..وأنتم اجلسوا في مكاتبكم وناقشوا القاسم الانتخابي…سئمنا في وطننا ..وحالات الانتحار في تزايد ..وجرائم الفتل في تزايد ..والامراض في تزايد..الى اين يسير هذا البلد..
أحنة كنشفو وبقات فينة ولاكين الله غالب معدناش كيخص وزير صحه يساعدها ويشوف حالتها مسكينة وكنتمنه من الله يشفيها