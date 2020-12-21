"أنتربول" يتوقع مساهمة لقاح الوباء في كثرة الجرائم

صرح رئيس الشرطة الدولية “أنتربول” يورغن ستوك، اليوم الاثنين، أنه يتوقع زيادة كبيرة في الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد “كوفيد-19”.
وقال ستوك في تصريح أجلى به لمجلة “فيرتشافتفوخه” الألمانية: “مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير”.
وأضاف المسؤول الأمني: “سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات اثناء نقل اللقاحات”.
يأتي هذا في وقت يتعين على السلطات الصحية الاوروبية إصدار قرارها، اليوم الاثنين، بشأن الترخيض باستخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
ولماذا لا تُسرق الأموال من البنوك هل صار العالم غبيا أم أنهم يحاولون الترويج للقاح كأنه الجوهرة المفقودة
تسمية المجلة الألمانية ب “ فيرتشافتفوخه ” تعتبر جريمة في حق الإنسانية يجب أن تحقق فيها أنتربول ..!!!!!! ما قريتها حتى تلوى ليا لساني وضرّوني حناكي ..!!!!! غادي نرفع عليهم قضية فمحكمة لاهاي ..
بصريح العبارة هناك تشويق حتى لا يرفض الجميع اللقاح الملغوم.
كأن لقاح كرونا أصبح من الأحجار الثمينة.
لا نريد أي لقاح كيفما كان. يرَوِّجون له و كأن الناس يبحثون عنه لينقدهم من الموت. لا أحد يُفكِّر في سمومكم. أتركوها لأنفسكم
الى صاحب تعليق ( داز من هنا )
الا قوى الهم يضحك ضحكتني وهي غابرة الله يعطيك الخير
يارب ارفع علينا هاد الوباء
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني خير الماكرين، أن الله جل جلاله رحيم بالضعفاء في مكره شديد على الظالمين، وأن الأمر بيده بدون منازع، ومهما مكر أعداء الله بنا،فلنا آلله هو ولينا ونعم آلمولى ونعم النصير،
تنا بحالكم بالي هدشي عجب
نهار الل ل بقيت نشوف حالة الاصابة قل من 100 و نسبة الفتك قليلة 2 ل3 أموات
و قلت هاذ الجوقة كلها على نسبة فتك قليلة القضية فيها إن؟؟؟ شحال هذا مات شعب كلوا و تواحد مسوق ماشي 3
شوية السادة بداو يخبرونا عدد الوفيات كثر بزااف !!!
شوية قالوا تلقيح؟؟؟ الناس خايفين واش تلقيح حل و لا ماشي حل شي تيقول شينوا شي تبقول مليكان شي تيقول رواشا شي تيقول فرشيطة المهم تلقيحات جنسيات مختلفة و سكون فعال و شكون لا!!! و بقاو يتقاتلوا
و مع هاذ البلبلة بان فيروس طسيلة جديدة واش صدفة و حقا ما حقا تينتشر بسرعة و بدا سدان و تخلعوا الناس و نوضوا تلقحوا لكنتوا بغر و صافي
آش بغاو دبا مفهمناش و صافي دبا لجات الموت مرحبا مخايفين من الموت حنا مسلمين سالة فيلم الرعب لعلبنا دايرينوا و الناس خايفبن من هاذ سد حل و طنز آش غتسد و مخدامش السدان وااابنادم غير حل دبا راه الناس ماتوا بالجوع قبل كرونا
لكان هاذ الفيروس فصيلة جديدة يعني لقاح لمن غيتدار لفصيلة لقديمة و لجديدة و فهمونا
و خرجتوا لقاح شكرا حلوا الحدادة و لبغا يتلقح يتلقح و لمبغاش شغلوا هداك نتوما مالكوم آش غتخسروا لمات مات بكرونا و لبمطي