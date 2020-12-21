"أنتربول" يتوقع مساهمة لقاح الوباء في كثرة الجرائم

صرح رئيس الشرطة الدولية “أنتربول” يورغن ستوك، اليوم الاثنين، أنه يتوقع زيادة كبيرة في الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد “كوفيد-19”.

وقال ستوك في تصريح أجلى به لمجلة “فيرتشافتفوخه” الألمانية: “مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير”.

وأضاف المسؤول الأمني: “سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات اثناء نقل اللقاحات”.

يأتي هذا في وقت يتعين على السلطات الصحية الاوروبية إصدار قرارها، اليوم الاثنين، بشأن الترخيض باستخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.