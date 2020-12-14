أنتر ميلان الإيطالي يكشف خطورة إصابة حكيمي

تنفّس أنطونيو كونتي، مدرب فريق أنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، الصعداء بعد الأخبار الإيجابية التي حصل عليها من الطاقم الطبي للفريق بخصوص إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وأوضح أنتر أن النجم المغربي أصيب على مستوى الكاحل، إذ لا يوجد شيء خطير قد يعرض مشاركته في مواجهة القمة أمام نادي الجنوب الإيطالي للخطر.

واضطر المدافع المغربي إلى التخلي عن مكانه بعد ثلاثين دقيقة من دخوله كبديل أمام كالياري، ضمن مباريات الجولة الـ11 بالكالشيو، والتي فاز بها أنتر 1-3، بعدما أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أن إصابته غير خطيرة وأنه يعاني من تشنج عضلي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن مشاركة الظهير الأيمن لأنتر ميلان في المباراة المقبلة أمام نابولي يوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري (لحساب الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى) ليست في خطر.

ولعب أشرف حكيمي هذا الموسم 11 مباراة مع أنتر ميلان؛ منها 6 لاعبًا أساسيًا، ولديه ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين.