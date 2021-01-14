أندية إنجليزية تتسابق للظفر بالمغربي إلياس شاعر

خطف الدولي المغربي إلياس شاعر، نجم كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لكرة القدم، اهتمام 4 أندية من الشامبيونشيب (الدوري الإنجليزي القسم الأول) التي باتت ترغب في ضمه إلى صفوفها خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفق ما كشفت عنه مصادر صحيفة “The sun” البريطانية، فإن أندية واتفورد وبورنموث وريدينغ وبرينتفورد ترغب جميعها في التعاقد مع النجم المغربي عقب تألقه اللافت مع ناديه الحالي منذ بداية الموسم.

وقد أثار اللاعب المغربي الصغير الإعجاب تحت قيادة مارك واربورتون هذا الموسم، وأصبح الآن هدفا للفرق الأخرى في جدول البطولة. ويعتبر نادي واتفورد الأكثر إصرارا على ضم اللاعب خلال الشهر الجاري، بعدما قدم عرضا رسميا إلى إدارة كوينز بارك رينجرز.

ويخشى مدرب بارك رينجرز تأثر المجموعة برحيل النجم المغربي البالغ من العمر 23 سنة، لا سيما بعد مغادرة إيبيري إيزي الصيف الماضي صوب كريستال بالاس؛ إذ احتاج واربورتون إلى بديل لملء الفراغ الإبداعي الذي تركه رحيله. ومن أجل ذلك، قام بالتعاقد مع المهاجمين ليندون دايكس وماكولي بون مع منح صلاحيات كبيرة فوق أرضية الميدان للأسد المغربي.

ووفق تقارير إنجليزية، فإن إدارة بارك رينجرز لا تستطيع التخلي عن أكثر مواهبها إبداعا؛ إذ رغم الاهتمام الجدي بخدمات إلياس شاعر، يبدو أن المغادرة الأكثر واقعية هي رحيل برايت أوساي-صموئيل بالميركاتو الشتوي.

يشار إلى أن إدارة كوينز بارك رينجر كانت قد مددت عقد اللاعب سالف الذكر لثلاثة مواسم إلى غاية 2023، بعدما تألق مع المجموعة، علما أن بداياته كلاعب محترف كانت في بلجيكا مع نادي ليرس، بعدما تكون في مدرسة كلوب بروج، وسبق له أن مثل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة والمنتخب الأولمبي.