أندية "إيطالية تضع المغربي حارث تحت المجهر

يحظى الدولي المغربي أمين حارث، لاعب نادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، بمتابعة كبيرة من أندية عديدة تسعى إلى الاستفادة من خدماته بداية من “الميركاتو” الصيفي المقبل؛ وذلك بعد نزول الفريق” الأزرق” إلى دوري “البونديسليغا 2” هذا الموسم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اهتمام ناديين إيطاليين بحارث، وهما نابولي وأتلانتا بيرغامو، على الرغم من أن عقد اللاعب مستمر مع شالكه؛ غير أن الفريق الأخير من المنتظر أن يُسرح عددا من لاعبيه هذا الصيف، ضمنهم “الأسد الأطلسي” أمين حارث.

كما أكدت التقارير نفسها أن بتير كنابيل، المدير الرياضي لنادي شالكه الألماني، يتجه إلى فسح المجال أمام اللاعبين الأكثر حصولا على رواتب مرتفعة في الفريق، من أجل مغادرة النادي خلال “الميركاتو” المقبل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة شالكه لن يكون بمقدورها صرف مستحقات اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، خاصة أن النادي سيلعب الموسم المقبل بالدرجة الثانية، ويتعلق الأمر بكل من المغربي أمين حارث ومارك أوت وماتيا ناستاسيك؛ وهو الأمر الذي اضطر الإدارة إلى منحهم الموافقة المبدئية للمغادرة.

ويمتد عقد حارث مع شالكه إلى غاية صيف سنة 2024، وتراجعت القيمة المالية لحارث من 30 مليون أورو في دجنبر 2015 إلى 12 مليون أورو فقط حاليا، كما تراجعت قيمته كثيرا مع العديد من زملائه اللاعبين في شالكه بعد نزول الفريق إلى القسم الثاني.

يشار إلى أن الدولي المغربي أمين حارث يغيب عن المعسكر الحالي لـ”أسود الأطلس”، والمقام بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين ستجمعانه بكل من منتخبي غانا وبوركينافاسو يومي 08 و12 يونيو بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.