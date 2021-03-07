"أندية تعايش" تعزز مؤسسات تعليمية بخريبكة

أشرف محمد أجود، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، على إعطاء انطلاقة “أندية التسامح والتعايش” بكل من مؤسسة الإبداع الأدبي والفني، والثانويتين الإعداديتين مولاي رشيد والإمام مالك بالمدينة ذاتها.

وقدمت تلميذات وتلاميذ الأندية، تحت إشراف أساتذتهم، مجموعة من الورشات والعروض واللوحات التربوية والفنية التي ترسخ قيم التعايش والمواطنة والاعتزاز بالهوية المغربية، خاصة مع ما راكمته المؤسسات التعليمية المذكورة من تجارب في هذا الإطار، عبر انخراطها في البرامج التربوية الهادفة.

وتأتي هذه الخطوة، حسب معطيات توصلت بها هسبريس، في إطار “تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع 10 منه المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية، والهادف إلى تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني، والمشروع 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية.

وتندرج الأندية المذكورة في إطار “تفعيل بنود اتفاقية الشراكة ثلاثية الأطراف الموقعة بالرباط بتاريخ 21 نونبر 2020 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجمعية الصويرة موكادور، ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب”.

وجاء إعطاء انطلاقة أندية التعايش والتسامح أيضا من أجل “تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة ببني ملال في 20 فبراير الماضي بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة وجمعية الصويرة موكادور، ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والتنوع داخل المؤسسات التعليمية”.

يشار إلى أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة كان، خلال إعطاء انطلاقة الأندية، برفقة كل من رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، ورئيس مصلحة الشؤون التربوية، والمنسق الإقليمي لبرنامج دعم تعزيز التسامح والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2C.