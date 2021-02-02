أنظمة التقاعد غير المساهمة

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تعليقات الزوار2
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20:23
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الرئيس بايدن يسهل تجنيس ملايين المهاجرين بأمريكا
ها حنا لقيناها من بعد بحث شاق مضني
ماذا عن ملف التغطية الاجتماعية التي نادى بها الملك قبل عدة شهور. لم نلمس أي شيء على أرض الواقع