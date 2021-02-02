أنظمة التقاعد غير المساهمة

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‫تعليقات الزوار

2
  • انا راضي بعصا التحكم السحرية
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 19:43

    ها حنا لقيناها من بعد بحث شاق مضني

    2
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 19:46

    ماذا عن ملف التغطية الاجتماعية التي نادى بها الملك قبل عدة شهور. لم نلمس أي شيء على أرض الواقع

    8
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