أنظمة الهاي فاي الصغيرة .. تجربة صوتية جيدة وبأسعار معقولة

أجرت هيئة اختبار السلع الألمانية اختبارا على عدد من أنظمة الهاي فاي Hi-Fi الصغيرة، والذي أظهر أن هذه الأجهزة توفر تجربة صوتية جيدة وبأسعار معقولة.

وأوضح الخبراء أن جميع الأجهزة تقريبا كانت مزودة بجهاز استقبال تناظري للتردد العالي جدا (VHF)، وللراديو الرقمي (DAB+)، وتقنية البلوتوث لاقتران الهواتف الذكية، كما أن مشغل CD كان قياسيا في جميع الموديلات.

وكان الفائز في الاختبار هو الموديل CMS500BT DAB + WEB المتوافق مع الشبكة من Grundig (218 يورو)، ومعه الموديل CEOL N10 من Denon (455 يورو) والموديل Connect System S من Auna (138 يورو).

ومن أفضل الأجهزة بدون اتصال بالإنترنت: SC-PMX94EG من Panasonic (272 يورو) وDigitradio من Technisat (168 يورو) و MCR-B3700 من Yamaha (315 يورو).

أما أفضل جهاز من حيث التجهيزات والسعر فكان من نصيب الموديل إل جي CM1560DAB (64 يورو).