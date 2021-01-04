أنفينيكس تطرح هاتفين جديدين بالسوق المغربية

في عام 2014، رأت أنفينيكس النور وفق رؤية واضحة لعلامتها التجارية، تتمثل في تغيير نمط حياة الناس من خلال التفاعل الذكي والسلس. اليوم، بعد ست سنوات من التطور، تضم سلسلة Note ما يقارب عشرة ملايين مستخدم في 70 دولة.

وتطرح أنفينيكس إصدارين جديدين من سلسلة Note بالمغرب، هما “Note 8″ و”Note 8i”. ويأتي الهاتف الأول بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيغا رام وذاكرة تخزين بسعة 128 جيغا، فيما يأتي الهاتف الثاني بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيغا وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيغا.

ويحمل الإصداران العديد من أوجه التشابه والاختلاف:

يتمتع Note 8 بشاشة كبيرة عالية الدقة بمقاس 6،95 بوصة وكاميرا أمامية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 16 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة عرض 20،5؛ 9.

كما يتوفر على كاميرا رباعية عالية الوضوح بدقة 64 ميغابكسل، تدعم خاصية الوضع الليلي الفائق وتسجيل الفيديو بشكل ثابت.

ويتميز الجهاز الجديد أيضا بكاميرا سيلفي مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل، تدعم الضبط الفوري لبؤرة العدسة ووضع التسجيل Al Beauty.

ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G80، الذي يجعل منه سريعا بشكل مدهش ويوفر أداء سلسا بالنسبة للألعاب التي تتطلب قوة كبيرة وتحقق تصنيفا عاليا في برنامج ANTUTU.

وسيظهر الهاتف بالتأكيد تميزا وأداء عاليا فيما يخص الألعاب الثقيلة، مثل لعبة PUBG وCall of Duty وAsphalt على سبيل المثال لا الحصر. وتمكن معالجة الطاقة التي تقوم على أساس الذكاء الاصطناعي بجهاز Note 8 بتوفير وقت أطول في اللعب.

كما يقدم الهاتف ميزات مذهلة، بما في ذلك خاصية Thunder Back، التي تسمح بمشاركة الشاشة بين تطبيقين، فضلا عن وضع الاستخدام بيد واحدة، الذي يسمح هو الآخر بتقليص حجم الشاشة واستخدام الهاتف الذكي بيد واحدة.

ويضم Note 8 بطارية قوية بسعة 5200 مللي أمبير باستخدام التكنولوجيا المميزة Power Marathon التي تحسن من أداء البطارية، حيث يمكن لها استيعاب ما يصل إلى 45 ساعة من المكالمات الهاتفية و141 ساعة من تشغيل الموسيقى و1347 ساعة في وضع السكون، والأهم من كل هذا، استيعاب 17 ساعة كاملة من اللعب.

ليس هذا فقط، إنما يقوم Note 8 بتحمل تقنية الشحن الفائق بقوة 18 وات من النوع C، كما يضم محركا بشحن مزدوج يسمح بالحفاظ على درجة حرارة أقل من 8 درجات أثناء الشحن مقارنة بالجيل الحديث.

أما بالنسبة لـ Note 8i، فهو يحتوي على شاشة O-Infinity بمقاس 6,78 بوصة ومزدوجة بنسبة 90،74 في المائة فيما يخص الشاشة والعلبة. ويأتي بكاميرا رباعية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

ويعمل Note 8i على نفس معالج Helio G80، ويضم 4 جيغا من الذاكرة العشوائية رام وذاكرة تخزين بسعة 124 جيغا. كما أنه يدعم الشحن السريع بقوة 10 وات من النوع C.

هذا الإصدار الثاني يأتي بثلاثة ألوان هي: الأسود البركاني والأزرق الصامت والماس الجليدي.

هذان الإصداران متاحان بالسوق المغربية ابتداء من 10 دجنبر على الموقع التجاري الإلكتروني الخاص بأنفينيكس: ma.xpark، وكذلك بمتجر العلامة التجارية بموروكومول، ولدى الموزعين المعتمدين بسعر 1899 درهما بالنسبة لهاتف Note 8i وبسعر 2199 درهما بالنسبة لهاتف Note 8.