أنيقات كلميم ينظمن حملة إنسانية لدعم "بنك الدم"

بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بوادنون، نظمت المجموعة النسائية “أنيقات كلميم”، الخميس، حملة للتبرع بالدم عرفت مشاركة 49 متبرعة، في انتظار أن يستمر النشاط يوم غد الجمعة.

وحول البادرة قال الحسين أوبركا، المنسق الجهوي لتحاقن الدم بجهة كلميم وادنون، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرات الداعمة لبنوك الدم على الصعيد الوطني، التي عرفت نقصا كبيرا في مخزونها تزامنا مع استمرار جائحة كورونا.

وأوضح أوبركا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المركز الجهوي لتحاقن الدم بوادنون لم يكن استثناء من حيث النقص في هذه المادة الحيوية، خصوصا في الجانب المتعلق بالفصائل النادرة.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أنيقات كلميم أبين من خلال مبادرتهن الإنسانية هاته إلا أن يبرهن على حسهن التضامني وتجاوبهن مع نداء الوطن، قصد المساهمة في تعزيز المخزون الوطني من الدم خلال هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها المملكة”.

ودعا الحسين أوبركا عموم المغاربة إلى التبرع بالدم، باعتباره سنة حسنة تستوجب المداومة عليها لما لها من دور كبير في إنقاذ حياة آلاف المرضى، فضلا عن فوائدها المهمة لصحة المتبرعين.