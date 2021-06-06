أهتوت يرأس المنتدى الجامعي الحركي في الشرق

تم انتخاب الدكتور نجيم أهتوت رئيسا للفرع الجهوي للمنتدى الجامعي الحركي بجهة الشرق، وهي منظمة موازية لحزب الحركة الشعبية.

انتخاب أهتوت جاء في لقاء بالناظور، الجمعة، شهد استعراضا لأهداف المنتدى الجامعي الحركي، من طرف الدكتور نجيم أهتوت، الذي اعتبر أن هذه الأهداف “تتمثل في رغبة حزب الحركة الشعبية في أن يسهم أطره وجامعيوه وباحثوه بشكل فعال وجاد ومتواصل في الإجابة العلمية عن الإشكالات الراهنة والمستقبلية لتنمية وتقدم البلاد”.

كما اعتبر أهتوت أن الحزب “آمن بالمشاركة الحقيقية للأساتذة الجامعيين والأكاديميين والدكاترة الباحثين في صنع القرار السياسي”.

جدير بالذكر أن المنتدى الجامعي الحركي تم تأسيسه شهر مارس من سنة 2019، وجاء في نظامه الأساسي “العمل على خدمة القضايا الوطنية والمساهمة في الحرية والمساواة والانفتاح والحق في الاختلاف، والنهوض بالمستوى العلمي والانخراط في اقتصاد المعرفة، والمساهمة في بلورة النموذج التنموي وتطوريه، وتنشيط الدبلوماسية الجامعية للتعريف بالقضايا الوطنية، ومناقشة جميع القضايا القطاعية”.