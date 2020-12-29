أهمية الاتفاق المغربي الأمريكي الإسرائيلي

قد يكون للاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء وبداية العلاقات بين المغرب وإسرائيل فوائد دائمة لقضية السلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

بالنسبة لشمال إفريقيا، استمر النزاع حول الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لمدة 45 عامًا، مما يجعله أحد أقدم الصراعات في العالم. وَضَعٌ قَوَّضَ التنمية الاقتصادية الإقليمية والتعاون السياسي بين الدول المغاربية. إذ لم تمكن المناقشات بخصوص الاستفتاء كلا من المغرب وجبهة البوليساريو من الاتفاق على من يحق له التصويت، مما جعل الاستفتاء شبه مستحيل التنفيذ. أخيرا، تسبب إغلاق البوليساريو للكركرات، المعبر الحدودي الوحيد بين المغرب وموريتانيا، في تدخل عسكري مغربي من أجل الحفاظ على تدفق التجارة والأشخاص. ردا على ذلك، أعلنت البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر 29 عاما تحت إشراف الأمم المتحدة، وحمل السلاح.

تشكل هذه التطورات تهديدات أمنية كبيرة لكل من مناطق شمال إفريقيا والساحل، بما في ذلك احتمال نشوب نزاع مسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، إذا أضفنا لذلك خطر التطرف الذي يتزايد في مناطق الصراعات، وزيادة زعزعة الاستقرار في ليبيا والتأثير المتزايد المحتمل للجماعات المتطرفة الموجودة في منطقة الساحل.

السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يمكن للاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء أن يخفف من التوترات في شمال إفريقيا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، من المهم التأكيد على أن سياسة واشنطن الجديدة تكمل الاتجاه الدولي المتنامي. فقد فتحت عدة دول إفريقية وشرق أوسطية ومن منطقة الكاريبي بالفعل قنصليات في الصحراء لإظهار الدعم السياسي للمغرب. ومع ذلك، تكمن أهمية الاعتراف الأمريكي في مكانة الولايات الأمريكية في العالم، وداخل مجلس الأمن، وداخل الناتو ونظرا لتحالفات أمريكا الدولية والمتنوعة. عناصر كلها تمكن الولايات الأمريكية أن تلعب دورًا كبيرًا في حل نزاع الصحراء.

فالإدارة الأمريكية تعتبر خطة المغرب للحكم الذاتي “جادة ومصداقية وواقعية” والاقتراح الوحيد على طاولة المفاوضات. تطورات مهمة قد تدفع كلا من الجزائر وجبهة البوليساريو إلى إعادة النظر في الأمر وتدارس المقترح المغربي.

إن إعلان واشنطن افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة لدعم المغرب سياسيا واقتصاديا لا محالة سيجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يفتح الباب أمام إمكانية دفع جديدة للتنمية الاقتصادية بمنطقة الصحراء لتصبح مركزًا اقتصاديًا إقليميًا وقاريا. حوافز قد تدفع جبهة البوليساريو للتخلي عن حمل السلاح والمشاركة في التنمية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية للصحراء تحت السيادة المغربية. هذه الحوافز الجديدة قد تشكل مفتاح حل نزاع الصحراء بشكل نهائي.

تداعيات هذا الحل المحتمل على المنطقة هامة جدا. أوَّلا إنهاء نزاع قتل أرواحا جمة وشرد عائلات واستنزف أموالا ضخمة، لمدة 45 عامًا. ثانيا يعطي الحل المحتمل لجبهة البوليساريو فرصة حقيقية للمشاركة في الحكم المحلي لمنطقة الصحراء. ثالثا يدفع الحل المحتمل كلا من المغرب والجزائر لإعطاء أولوية أكبر للصحة والتعليم والتوظيف بدل السباق للتسلح. رابعا قد يحفز الحل المحتمل كلا من المغرب والجزائر لفتح حدودهما (المغلقة منذ 1994) وإحياء الاتحاد المغاربي مع تكامل محتمل مع مناطق إفريقية أخرى مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

في ما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن قرار المغرب ببدء علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل ليس بأي حال من الأحوال القرار الأول في المنطقة. كانت مصر بالفعل سباقة عندما وقع السادات مع إسرائيل على اتفاقية سلام، جزء من اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978. وفي عام 1994 وقعت الأردن وإسرائيل معاهدة سلام. ووقع الفلسطينيون والإسرائيليون على اتفاقيات أوسلو في عامي 1993 و1995. وفي عام 1999، أقامت موريتانيا وإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة (على الرغم من تجميدها منذ عام 2009). وفي الآونة الأخيرة، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان على اتفاقيات إبراهيمية. ومع ذلك، يتمتع المغرب بمكانة فريدة للعب دور محوري في عملية السلام في الشرق الأوسط.

للمغرب علاقة يهودية قديمة وعميقة. إذ تعود أصول يهود المغرب إلى أكثر من 2500 عام. في العصور الوسطى ونتيجة لمحاكم التفتيش الإسبانية ومرسوم قصر الحمراء عام 1492، أُجبر اليهود على الفرار إلى المغرب، حيث تم الترحيب بهم ودمجهم في المجتمع المغربي. وفي الأربعينيات من القرن الماضي، كان هناك ما بين 250.000 إلى 350.000 يهودي يعيشون في المغرب كجزء من أكبر جالية يهودية في العالم الإسلامي.

في ذروة النظام النازي في أوروبا وشمال إفريقيا، قاوم السلطان محمد الخامس ملك المغرب الضغط النازي لترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال، معتبرا أنهم مواطنون مغاربة ورعايا السلطان. في حين أصبح المغرب ملجأ ووجهة عبور لليهود الأوروبيين الفارين من الفاشية والنازية في أوروبا. بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، اختار عدد كبير من اليهود المغاربة الهجرة إلى الدولة الجديدة لكنهم احتفظوا بتقاليدهم وروابطهم مع بلد أجدادهم المغرب. حاليا يبلغ عدد الإسرائيليين من أصل مغربي حوالي مليون شخص، وقد برز العديد منهم في السياسة.

إن هذا الارتباط اليهودي القديم والعميق هو ما يجلبه المغرب إلى طاولة المفاوضات. إذ يمكن للمغرب التواصل مع اليهود المغاربة في إسرائيل لسد الفجوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكثر من ذلك، فمكانة العاهل المغربي باعتباره من نسل أهل البيت ولقبه أمير المؤمنين ومنصبه رئيسا للجنة القدس وعلاقاته الطيبة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، عوامل كلها تثبت شرعيته كوسيط للسلام في الشرق الأوسط.

تعتبر فرص التنمية الاقتصادية والتعاون السياسي وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نادرة؛ لهذا فإن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء وبدء علاقات ديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل يمثل فرصة لا تعوض لتعزيز نوع من السلام ينبني على التعاون السياسي والتنمية الاقتصادية بين العديد من الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.