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‫تعليقات الزوار

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  • touhali
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 13:20

    le Maroc a des ennemis de qualité divers, dont en particulier des voisins d’idéologies diverses coloniales diverses et ils ont tous l’envie d’expansion au sein de notre Pays le Maroc. Nous les marocains nous ne devons pas être les sponsors des ennemis de notre pays. Nous devons pas être contre la diplomatie actuelle de notre pays; nous devons encourager
    Nous devons soutenir l’accord tripartite signé entre le Maroc, les États-Unis et Israël. C’est un grand accord historique. La souveraineté marocaine sur ses frontières historiques existe, mais les intentions coloniales ont supprimé cette souveraineté. L’accord tripartite susmentionné donne la force à notre diplomatie pour restaurer et renforcer la souveraineté de notre pays bien-aimé.

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