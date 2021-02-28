"تشرشل" يعود إلى مراكش .. أنجلينا جولي تعرض "لوحة الكتبية" للبيع

ستعرض لوحة من رسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل، تجسد صومعة مسجد الكتبية بمراكش، يوم غد الاثنين، للبيع بمزاد “كريستيز” بلندن.
وذكر بلاغ لـ “كريستيز” أن المدينة الحمراء ألهمت تشرشل، الذي كان أيضا فنانا تشكيليا وكاتبا، في رسم عدد من لوحاته. وتقدر قيمة هذه اللوحة، التي رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق خلال زيارته إلى المغرب سنة 1943 من أجل المشاركة في مؤتمر أنفا التاريخي، بما بين 1,7 و2,8 مليون يورو في المزاد.
وكانت اللوحة، التي تعد العمل الفني الوحيد لتشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، ضمن مجموعة تعود ملكيتها إلى نجمة هوليوود أنجلينا جولي، التي عرضتها للبيع في المزاد.
وكتب مؤرخ الفن البريطاني باري فيبس في دليل المزاد، إنه “أهم عمل لتشرشل، اعتبارا لارتباطه الوثيق بتاريخ القرن العشرين”.
ويمثل هذا العمل صومعة مسجد الكتبية، الذي يشكل أحد رموز العمارة الموحدية خلال القرن الثاني عشر. وفي الخلفية، تظهر الأسوار القديمة للمدينة الحمراء متماهية مع جبال الأطلس.
وبدأ تشرشل الرسم في سن الأربعين؛ فبعد زيارته إلى المدينة الحمراء ست مرات في 23 عاما، خلد هذه اللحظات في لوحاته ومذكراته.
وكان قد كتب على أعمدة الصحيفة البريطانية “ذا ديلي ميل” سنة 1936، قائلا: “هنا، في الواحات الشاسعة لأشجار النخيل التي تنبعث من الصحراء، من الأكيد أن المسافر سيستمتع بأشعة شمس لا متناهية (…) وبالمناظر الطبيعية لجبال الأطلس المهيبة المكسوة بالثلوج”.
وأحب القائد الشهير السابق التجول في متاهة شوارع مراكش، والذهاب للتنزه بوادي أوريكا، ووضع حامل لوحاته على شرفات فندق المامونية الفخم أو فيلا تايلور، حيث قام برسم هذه اللوحة الشهيرة.
وكان تشرشل قد قدم هذه اللوحة لفرانكلين روزفلت قبل أن يبيعها أحد أبناء هذا الأخير في الخمسينات من القرن الماضي، وأعيد بيعها مرات عدة قبل وصولها إلى الممثلة أنجلينا جولي.
كما سيتم عرض لوحة أخرى للسير تشرشل بعنوان “مشهد في مراكش”، رسمت خلال زيارته الأولى إلى المغرب في العام 1935، بمزاد “كريستيز” في أوائل شهر مارس.
عندكم الدزاير يقولو لينا راها ماشي مراكش هديك راها تلمسان ولا تيبازا
نرجوا من ملك البلاد أن يظم هذه اللوحة إلى متحف محمد السادس قبل ضياعها بين أياد لا تعرف قيمتها التاريخية !
ما اعظم زينك يا انجلينا
هاد ليوم سعيد مبااااااااااارك
أتمنى من كل مغربي غيور على وطنه وأن تكون له الامكانيات المادية لإسترجاع هدا الموروت الثقافي إلى مكانه الأصلي وهو بلدي العزيز المغرب وهي لوحة لا يقدرها إلا المغربي تعبر عن مكان وزمان وطبيعة المكان في حقبته التاريخية وهي وثيقة تاريخية يجب إستردادها بأي ثمن.وفقكم الله.
مافخباركومش . راه مدينة مراكش مدينة جزائرية فالأصل والمغرب نقلها منهم. ودابا دولة الجزائر غادي تطالب باسترجاع مدينتها وتراثها المسروق مند 12 قرن واخا هي فعمرها غير 60 عام. إوا قولو ليا هادي فخباركم حتى هادي.
زعما متشريهاش وزارة التقافة و ديرها في معرض ديالنا
كان من الاجدر ان تكون هذه اللوحة ملك المغرب وان توضع في المتاحف الوطنية،لكن عند التفكير في المنطق سنجد هذا كله ضرب من الخيال كيفما لا والتراث المغربي من بنايات واماكن تاريخية تعاني التهميش،فمثلا طنجة وتطوان وفاس كانت تحتوي على تحف فنية ناذرة جدا من لوحات فنية وتماثيل لفنانين عالميين كبار لكن ماذا بقي ؟؟اخر لوحة للفنان العالمي برتوتشي لوحة المقاوم الكبير بنونة كانت في مقر حزب الاستقلال بتطوان تم نقلها من طرف شباط بدعوى اصلاحها؟ اين هي الان!!!
لو كانت لي الإمكانية المادية لا قتنيتها
على المغرب ان يطالب بحق الشفعة و تكون عنده الاسبقية لاقتناءها فلو وضعها في متحف بمراكش سيجني منها اموالا طاءلة من السياح
ما يعرفوش يخدمو خصهم غير الباردة
بما أن التاريخ يكتبه دائما المنتصر في الحرب، فإن جل المؤرخين يتجاهلون ما قام به تشرشل من مذابح بشكل مقصود خلال الحرب العالمية الثانية في حق المدنيين الألمان وهم في بيوتهم والمذبحة المقصودة التي التي راح ضحيتها نحو 635 ألف مدني في المدن الألمانية حتى قبل أن يرسل أدولف هتلر طائرات «لوفتواف» القاذفة للهجوم على أوروبا.
Picasso n a rien vu en algerie que les hahahahahahahaha merci bengenna tu a comme meme raison.
نرجو من السيد ادريس الازمي ان يدبر الامور مع اخوانه للحفاض على المكتسبات