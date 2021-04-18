"أواصر" تطلق شبكة برامج جديدة خلال رمضان

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أطلقت قناة “أواصر” الرقمية، التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، شبكة برامج جديدة وحصرية لسنة 2021.

وتأتي هذه البرمجة الجديدة، وفق بلاغ للقناة، “في سياق استثنائي تفرضه جائحة كورونا والاحترازات الصحية المتخذة لمواجهتها، الأمر الذي يفرض الاستثمار الأمثل لقناة أواصر بوصفها جسرا للتواصل مع مغاربة العالم عبر تقديم محتوى متجدد يتناول القضايا التي تهم مغاربة العالم، ويشمل مختلف المجالات التي تستأثر باهتمامهم. ويسهر على توفير هذا المحتوى مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والعلماء والفنانين”.

وأضاف البلاغ أن هذه البرمجة تضم تسعة برامج، تهدف من خلالها “أواصر تيفي” إلى تمتين أواصر مغاربة العالم بهوية وثقافة وتقاليد وتراث بلدهم الأصلي، و”التفاعل مع حاجياتهم الروحية والثقافية والفكرية، ومناقشة أهم القضايا التي تشغل بالهم انطلاقا من روافد الهوية المغربية المتعددة، ومن الحرص على تنويرهم بالمستجدات ذات الصلة بقضايا الهجرة ومغاربة العالم”.

وبخصوص البرامج الحوارية التي تتطرق إلى القضايا المرتبطة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، يواصل برنامج “جسور” مد الجسور مع الجالية المغربية بالخارج، من خلال ندوات نقاشية، في ثلاثة مواعيد أسبوعية، تسلط الضوء على مواضيع علمية وفكرية وسياسية واجتماعية، من زوايا نظر متعددة، وتستضيف باحثين ومثقفين وفاعلين من المغرب ومغاربة العالم.

كما يسعى برنامج “تمغربيت”، الذي يقدمه الدكتور عبد الرحيم العطري، وفق المصدر عينه دائما، إلى “الانتصار للهوية المغربية وتعزيز وعي مغاربة العالم بهويتهم والاعتزاز بانتمائهم إليها، وتمثلهم لثقافتهم الأصل بأبعادها وخصوصياتها وعمقها وتنوعها الغني والفريد”.

أما برنامج “نجوم الجالية”، فتستضيف فيه الصحافية إيمان الجراري “كفاءات من مغاربة العالم تلألأت في سماء العطاء والإبداع ورسمت مسارات متميزة في بلدان الإقامة أو على المستوى الدولي، على اختلاف مجالات وفضاءات تميزها”.

كما تعرض القناة، من خلال برنامج “حكي ليا قصتك”، قصصا وتجارب لنماذج من مغاربة العالم، في لحظات بوح للإعلامية نادية يقين.

وبخصوص البرامج ذات الطابع الديني، وفي ظل الطلب المتزايد لمغاربة العالم خلال هذا الشهر الفضيل على التأطير الديني والروحي، وفقا لنموذج التدين المغربي الأصيل، وبغية مواكبة المستجدات والتفاعل مع الأسئلة والتساؤلات الدينية التي تفرض نفسها في السياق الأوروبي، والغربي بشكل عام، أوضح البلاغ أن القناة تضرب موعدا أسبوعيا مع متابعيها، مساء كل يوم جمعة، من خلال برنامج “نوازل المهجر”، “الذي يستضيف فيه الدكتور عبد الحق الكواني ثلة من المتخصصين في العلوم الإسلامية والاجتماعية والإنسانية للتداول في النوازل والإشكالات والموضوعات التي تفرض نفسها على المسلمين خارج العالم الإسلامي، وفي مقدمتهم مغاربة العالم”.

كما يتناول برنامج “هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم”، الذي تقدمه في موعد يومي طيلة الشهر الفضيل الدكتورة جميلة تلوت، قبسات من سيرة سيدنا محمد عليه السلام، في بعدها الإنساني والحضاري والتعبدي، في حين سيعمل برنامج “قراءات مغربية” على التعريف بالقراء المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يستضيف فيه القارئ الشيخ محمد عمر الجعادي ثلة من أمهر وأجود المقرئين من مغاربة العالم.

أما في المجال الفني، فيقدم الإعلامي والفنان سمير باحاجين، كل ليلة سبت في رمضان، برنامج “سمر مع الجالية”. “وهو برنامج يسعى إلى تسليط الضوء على الموسيقى المغربية الأصيلة بمختلف مشاربها وأنماطها، سواء الأصيلة أو الأندلسية أو الغرناطية أو الشعبية أو الأمازيغية”، يختم البلاغ ذاته.