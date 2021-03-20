"أوبتيكاليا" تُراهن على مئات المتاجر في المغرب

ذكرت العلامة التجارية الإسبانية “أوبتيكاليا” Opticalia، التي تعد واحدة من الفروع الرئيسية في توزيع النظارات البصرية والشمسية عبر العالم، أنها استقرت بالمغرب منذ شتنبر 2020، وأنها عازمة على توسيع نشاطها التجاري بفتح فروع جديدة لها بالمملكة.

وأوضح بلاغ، توصلت به هسبريس، أنه “من خلال حوالي عشرين متجرا، ترغب مجموعة أوبتيكاليا Opticalia مضاعفة نقاطها للبيع، بالانتقال إلى أزيد من 200 متجر في جميع أنحاء المغرب في أفق سنة 2025، مستغلة تعاقداتها مع عدد من المبصريين المستقلين، والذين بتعاقدهم مع أوبتيكاليا سيتمتعون بامتيازات مهمة، من بينها انخراطهم في مجموعة ذات خبرة وصيت عالميين”.

وفي هذا الصدد، قال بينيتو كازال، المدير العام لشركة “أوبتيكاليا” المغرب، إن “كل المتاجر المتخصصة في المجال البصري والمنخرطة في مجموعاتنا، تسير من طرف مهنيين مختصين ومعتمدين، لهم كامل الثقة في نموذج أوبتيكاليا”، مضيفا أن “العديد من المبصريين المعتمدين انخرطوا في سياستنا، ووضعوا ثقتهم في علامتنا من أجل مستقبل واعد”.

وتقترح مجموعة “أوبتيكاليا”، التي تضم أكثر من 1000 متجر تجاري عبر العالم، منهجا جديدا في التعامل التجاري بالسوق المغربي، يعتمد على المواكبة والنصح للمنخرطين المهنيين في المجال المِبصري، من خلال ترويج إشهاري قوي، وبيع العلامات التجارية الحصرية.

وتواكب مجموعة “أوبتيكاليا” المهنيين المبصريين في جميع المجالات المتعلقة بمهنتهم، لاسيما تنظيم مجموعة من التكوينات التجارية الموجهة إلى فرق المنخرطين، ومعلومات عن المستجدات في المِبصريات أو الاتصال، وكذلك المشورة في مجال التسويق المِبصري والمبيعات.

وتنظم المجموعة ندوات عن بعد عبر الإنترنت على مدار السنة، يشارك فيها عدد من المتدخلين (مصرفيون، رجال قانون، متخصصون في الجبايات وخبراء محاسباتيون…)، وغالبا ما تتعلق الموضوعات، التي يتم تناولها في إطار هذه الندوات عن بعد، بتدبير نقاط البيع.

وأوضح البلاغ ذاته أن “أوبتيكاليا” تقوم أيضا باعتماد سياسة إشهارية تواصلية شمولية في كل نقط البيع التي تحمل علامتها التجارية، وتعمل على إنشاء محتوى وعروض تجذب المستهلكين المغاربة (لوحات إشهارية على واجهات المتاجر والمعدات وما إلى ذلك…)، وتسمح بتحسين المبيعات بمتاجر المنخرطين. كما تطلق المجموعة كذلك حملات تلفزيونية وإذاعية عدة مرات في السنة، بالإضافة إلى نشاطها الكبير على الشبكات الاجتماعية.

وأكد المصدر ذاته أنه يتم تقديم دليل واسع جدا من النظارات (نظارات قصر البصر والنظارات الشمسية) للبيع في متاجر “أوبتيكاليا” بأسعار تنافسية للغاية، حيث تتم إعادة تركيز العرض باستمرار حول أحدث صيحات الموضة العالمية.

ويقوم فريق تصميم المجموعة بتطوير باقات حصرية من النظارات للعلامات التجارية العالمية مثل Mango وCusto Barcelona وPull & Bear وVictorio & Lucchino…

وتعتمد السياسة التجارية لـ”أوبتيكاليا”، فيما يخص المنخرطين الجدد، على مبدأ تبسيط المساطر والشروط، كغياب أي شروط مادية للولوج، وعدم تغيير ديكور المتاجر، وإخبار قبل 4 أشهر فقط لفسخ العقد دون تعويضات عن الخروج، مع ميزات عدم التدخل في أرباح ومبيعات المنخرطين.

يشار إلى أن علامة “أوبتيكاليا” توجد في أزيد من 5 دول، من بينها المغرب، مع شبكة تضم أكثر من 1000 متجر بصري، وتعد واحدة من المجموعات الرئيسية للتوزيع على المستوى العالمي، حيث يستفيد المبصريون المنخرطون في المجموعة من امتيازات متعددة، تتضمن معدات إعلانية للمستهلك النهائي، ودليلا شاملا من أزواج نظارات قصر النظر والنظارات الشمسية الحصرية.