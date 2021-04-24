أوجار .. نقاش في السياسة

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‫تعليقات الزوار

60
  • سلمى
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:41

    المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان امين عام حزب البام يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة وصوله لمنصب امين عام وذاقو حلاوته وامتيزاته لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .

    -1
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  • Medo
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:41

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

    -1
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  • حمزة الروداني
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:41

    السيد اوجار قال كل شيء و يجب على الاحزاب السياسية أن تتنافس بشرف و الابتعاد على الشعبوية لأنه تسيء الى المشهد السياسي المغربي

    -1
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  • Khalid
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:41

    اكبر منافق فالسياسة المغريبة واكبر حلايقي هوة هد وهبي عندو جوج وجوه سير الله يمسخك داكشي باش كاتخدعو الشعب النيفاق والكدوب

    -1
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  • Souad
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:42

    الحزب الذي يعول على ضرب الأخرين ونعتهم بأقبح النعوت قصد البقاء والاستفراد بالحياة السياسية ليس حزبا ديموقراطيا بل حزب عصابات

    0
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  • هشام
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:42

    وهبي أصبح خائفا على ان يفقد مقعده البرلماني بتارودانت الشمالية …لان الاحرار إستقطبوا معظم رؤساء الجماعات بها …. لذلك يهاجم بلا حدود

    0
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  • Walud
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:42

    وهبي وقح كيبان غير فوقت الانتخابات فين عمرو عرف ناس تارودانت

    0
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  • Saad
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:42

    الحملات المغرضة التي يتعرض لها حزب التجمع انما تزيد في قوته وفي المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه

    0
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  • عبد العالي
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:42

    عبد اللطيف وهبي نمودج للرجل السياسي الذي أفقد الموطن المغربي الثقة في السياسة و السياسيين

    0
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  • Fati
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:42

    سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة

    0
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  • Wahid
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:42

    كثير من العمل و قليل من الكلام و انعدام للشعبوية هي السمات التي اختارها حزب التجمع الوطني لاحرار لمساره السياسي، كل الاحترام وبالتوفيق واصل

    -1
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  • Hind
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:43

    هذا وهبي منين شاف الحزب متعو مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي اربعة المنافقين

    0
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  • Jalila
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:43

    يهاجمون حزب التجمع لأنه زرع دينامية جديدة في الحياة السياسية

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  • سليم المتوتر
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:43

    لا يوجد صديق دائم في السياسة ولا عدو دائم، توجد مصلحة دائمة فقط فالسياسة هي علم لحل مشاكل المجتمع لكنكم ايها الاوجاريون جعلتموها طريقا سهلا للغنى والثراء الفاحش

    0
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  • Mouna
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:43

    حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل

    0
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  • حسن
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:44

    قوة و دينامية حزب التجمع الوطني للاحرار هي ما تجعله عرضة للهجمات من قبل الاحزاب المنافسة لأنهم لا يستطيعون منافستهه بالعمل

    0
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  • Zayna
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:44

    الميدان هو من يحكم و المغاربة على علم تام بمن يجوب ارض الوطن شرقا و غربا شمالا و جنوبا بارادة قوية و عزم لخدمة المواطنين و مصالحهم و بمن هو مستلقي في منزله و يعيش من معاش الدولة و من اموال الفقراء امثال وهبي!!

    0
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  • sana
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:44

    حزب واهبي حزب خدع الشعب المغربي بشعاراته الفضفاضة للوصول الى السلطة لينتقم من الفئات المستضعفة

    0
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  • Souad
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:45

    قهرتينا اسي وهبي اوحالف تبقى في الكرسي إلى الأبد المغاربة كرهوك ديال بصاح

    0
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  • الصحراوي
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:45

    عبد اللطيف وهبي و غيره من روؤساء الاحزاب السياسية غيرقاديرين على مواجهة حزب التجمع الوطني للاحرار بالعمل لذلك يلجأون الى نهج الخطاب الشعبوي التبخيسي ضد حزب الحمامة

    0
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  • ousama
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:45

    لابد من التصويت بكثافة لللغيورين على اصلاح البلاد ماشي لي خربوها مثل حزب واهبي الشفار والمعكاز

    0
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  • سهيل
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:45

    كل الهجمات التي بات يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار من قبل منافسه السياسيين أبانت على أن حزب الحمامة يشق طريقه الصحيح و أصبح قويا أكثر من أي وقت مضى

    0
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  • Salma
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:45

    وهبي أكبر منفاق قهرتينا بالكدوب خرجتي على المغرب او مزال زايد فيه

    0
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  • soukain
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:45

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا

    0
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  • طارق
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:46

    سي وهبي خاصو إقاد غير الحزب ديالو أولا داخليا او يستمع للمناضلين ديالوا عاد عندو الحق إنتاقد الأحزاب الأخرى و أخنوش خدام عليه و بشهادة جميع مهني القطاع لي كيشرف عليهوم .

    0
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  • Karima
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:46

    التغيير وإعطاء الفرصة للكفاءات. باراكا من التخرميز ديال وهبي

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  • ahmed
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:46

    التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للناس وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم و إعطاء لهم حلول مناسبة من اجل تسوية وضعهم المعيشي

    0
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  • حاتم
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:46

    خطابات وهبي لا أقل ولا أكثر  كان وزراء اتحاديين والاستقلاليين يقولون اكثر وعندما وصلوا القمة ضربوا الطم نفس الشئ مع العدالة والتنمية ومع الأصالة والمعاصرة العماري وبن شماس، أما أخنوش خدام فصمت كيهضر غير بالاستراتيجيات و طريقة الاشتغال و التنمية و هذا هو نموذج الرجل السياسي لي خصنا نرفعو ليه القبعة

    0
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  • Amal
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:46

    الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب

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  • حكيم
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:47

    فضائح عبد اللطيف وهبي لا تعد و لا تحصى و اخيرها استيلائه على أراضي قصبة الكلاوي بالقوة و بدعم رئيس جماعة تاليوين

    0
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  • jamal
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:47

    سير اواهبي شوف ليك مادير لراسك بلاصتك ماشي في السياسة تكون شي حمال فشي سوق حسنلك من هذ الذل لينتا فيه

    0
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  • Walud
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:47

    حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه

    0
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  • عبد المجيد
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:47

    وهبي لم و لن يقدم أية اضافة للبلاد لأنه لا يجيد أي شيء من غير الكلام فقط أما الاعمال فلا شيء يذكر سوء أنه كل  5 سنوات يشكي و يبكي على ساكنة اقليم تارودانت من أجل كسب مقعد في البرلمان

    0
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  • Imad
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:47

    حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم

    0
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  • mohmed
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:47

    البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة .. و تا سييييير اوهيي ريحتك عطات

    0
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  • Youssra
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:48

    اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة

    0
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  • hasan
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:48

    وهبي شخص انتهازي يعبد كرسي السلطة لا تهمه إلا مصالحه الشخصية كأغلب أعضاء حزبه.

    0
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  • Rabiaa
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:48

    الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط

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  • smail
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:48

    كلشي عاق و فاق غير قربو تاني الانتخابات كتبانو بحال جراد واهبي شخصية فاشلة في السياسة

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  • Tasnim
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:49

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    0
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  • abdollah
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:49

    واهبي كان خداع للشعبيه ومدار والو في تارودانت ثقب وراقو مبقيناش كنتيقو فيه

    0
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  • Halima
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:49

    لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.

    0
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  • Reda
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:50

    التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك

    0
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  • Jamila
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:51

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    0
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  • طارق
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:51

    الله يسمح لك ا وهبي كتلعب وكتخدع الطبقة الفقيرة وكتعطيوهم الرشوة باش اطلعوك .وضرتتي فيهم فيناهو دا لوعد باش واعتهم مزال ماشفنا والو منك

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  • Nadia
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:51

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    0
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  • الهام
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:51

    يا وهبي ياوجه ناحس علينا فين غادين بهاد الحسابات الخاوية نتحاسبو مع انت هو الاول فين كنتي هاد المدة عاد بانت لك الساحة السياسية تهضر فيها

    0
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  • هاجر
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:52

    يا رباعة الشفارة يا عائلة وهبي الانتهازيين راه ماغديش اصوتو عليكم ساكنة تارودانت حيت مشفنا منكم والو غير الغلاء غير الكذوب النفةق

    0
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  • نادية
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:52

    سياستكم الفاشلة السي وهبي مغاديش تخرج علينا نحن كشعب مغندفعو ثمن افكاركم ا ثمن كذوبك. واش غير لي اجا ابقى ايدير لي بغا هدشي لا نقبله

    0
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  • Houda
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:53

    حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .

    0
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  • مريم
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:53

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك الرجال من يشهد لهم المغاربة بكفاءتهم و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

    0
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  • Laila
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:53

    الأحرار حزب قوي بكفاءاته و مواقفه طيلة مشاركاته الحكومية، فالحزب اليوم أقوى من يقارن بأشباه السياسيين من الذئاب الملتحية.

    0
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  • حمزة
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:53

    عبد اللطيف وهبي سحابليه واش الوقت مازال هبيلة و اسي وهبي راه الناس فاقة و عاقة و مغاديش دوزها عليهوم مازال

    0
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  • Omaima
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:54

    كل هذه الاعداء التي إلتوت على الحزب فلا تدل إلا على شيء واحد وهو أن حزبنا يسير في الطريق الصحيح

    0
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  • Farida
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:55

    التجمع اصبح الأن ينافس كبار الاحزاب، و يؤسس لهياكل قوية تساهم في تطور الممارسة السياسية بالمغرب

    0
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  • صفاء
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:55

    حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الأخ عزيز أخنوش في تلقي المزيد من سهام أعداء النجاح من ذوي الأقلام المأجورة التي لا شغل شاغل لها هذه الأيام سوى الحزب وقيادته

    0
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  • Donia
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:55

    التجمع الوطني للاحرار مدرسة .. و هياكله و تنظيماته يكونها خيرة الشباب و النساء و الكفاءات و الاطر المغربية و همهم الوحيد هو خدمة الصالح العام و الرقي بهذا الوطن الغالي.

    0
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  • كمال
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:56

    قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة يا سيد وهبي

    0
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  • مريا
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:56

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب النجاح والإستمرار في ماهو أفضل لذلك يعرف إنتقادات وأقوال سلبية من طرف شخص بعيد كل البعد عن السياسة

    0
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  • نوال
    السبت 24 أبريل 2021 - 17:57

    قافلة الأحرار تواصل التألق ضمن المسار و السيد وهبي
    كيف العادة يسحب خارج التيار.

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