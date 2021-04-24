أوجار .. نقاش في السياسة

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تعليقات الزوار60
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المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان امين عام حزب البام يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة وصوله لمنصب امين عام وذاقو حلاوته وامتيزاته لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء
السيد اوجار قال كل شيء و يجب على الاحزاب السياسية أن تتنافس بشرف و الابتعاد على الشعبوية لأنه تسيء الى المشهد السياسي المغربي
اكبر منافق فالسياسة المغريبة واكبر حلايقي هوة هد وهبي عندو جوج وجوه سير الله يمسخك داكشي باش كاتخدعو الشعب النيفاق والكدوب
الحزب الذي يعول على ضرب الأخرين ونعتهم بأقبح النعوت قصد البقاء والاستفراد بالحياة السياسية ليس حزبا ديموقراطيا بل حزب عصابات
وهبي أصبح خائفا على ان يفقد مقعده البرلماني بتارودانت الشمالية …لان الاحرار إستقطبوا معظم رؤساء الجماعات بها …. لذلك يهاجم بلا حدود
وهبي وقح كيبان غير فوقت الانتخابات فين عمرو عرف ناس تارودانت
الحملات المغرضة التي يتعرض لها حزب التجمع انما تزيد في قوته وفي المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه
عبد اللطيف وهبي نمودج للرجل السياسي الذي أفقد الموطن المغربي الثقة في السياسة و السياسيين
سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة
كثير من العمل و قليل من الكلام و انعدام للشعبوية هي السمات التي اختارها حزب التجمع الوطني لاحرار لمساره السياسي، كل الاحترام وبالتوفيق واصل
هذا وهبي منين شاف الحزب متعو مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي اربعة المنافقين
يهاجمون حزب التجمع لأنه زرع دينامية جديدة في الحياة السياسية
لا يوجد صديق دائم في السياسة ولا عدو دائم، توجد مصلحة دائمة فقط فالسياسة هي علم لحل مشاكل المجتمع لكنكم ايها الاوجاريون جعلتموها طريقا سهلا للغنى والثراء الفاحش
حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل
قوة و دينامية حزب التجمع الوطني للاحرار هي ما تجعله عرضة للهجمات من قبل الاحزاب المنافسة لأنهم لا يستطيعون منافستهه بالعمل
الميدان هو من يحكم و المغاربة على علم تام بمن يجوب ارض الوطن شرقا و غربا شمالا و جنوبا بارادة قوية و عزم لخدمة المواطنين و مصالحهم و بمن هو مستلقي في منزله و يعيش من معاش الدولة و من اموال الفقراء امثال وهبي!!
حزب واهبي حزب خدع الشعب المغربي بشعاراته الفضفاضة للوصول الى السلطة لينتقم من الفئات المستضعفة
قهرتينا اسي وهبي اوحالف تبقى في الكرسي إلى الأبد المغاربة كرهوك ديال بصاح
عبد اللطيف وهبي و غيره من روؤساء الاحزاب السياسية غيرقاديرين على مواجهة حزب التجمع الوطني للاحرار بالعمل لذلك يلجأون الى نهج الخطاب الشعبوي التبخيسي ضد حزب الحمامة
لابد من التصويت بكثافة لللغيورين على اصلاح البلاد ماشي لي خربوها مثل حزب واهبي الشفار والمعكاز
كل الهجمات التي بات يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار من قبل منافسه السياسيين أبانت على أن حزب الحمامة يشق طريقه الصحيح و أصبح قويا أكثر من أي وقت مضى
وهبي أكبر منفاق قهرتينا بالكدوب خرجتي على المغرب او مزال زايد فيه
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
سي وهبي خاصو إقاد غير الحزب ديالو أولا داخليا او يستمع للمناضلين ديالوا عاد عندو الحق إنتاقد الأحزاب الأخرى و أخنوش خدام عليه و بشهادة جميع مهني القطاع لي كيشرف عليهوم .
التغيير وإعطاء الفرصة للكفاءات. باراكا من التخرميز ديال وهبي
التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للناس وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم و إعطاء لهم حلول مناسبة من اجل تسوية وضعهم المعيشي
خطابات وهبي لا أقل ولا أكثر كان وزراء اتحاديين والاستقلاليين يقولون اكثر وعندما وصلوا القمة ضربوا الطم نفس الشئ مع العدالة والتنمية ومع الأصالة والمعاصرة العماري وبن شماس، أما أخنوش خدام فصمت كيهضر غير بالاستراتيجيات و طريقة الاشتغال و التنمية و هذا هو نموذج الرجل السياسي لي خصنا نرفعو ليه القبعة
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
فضائح عبد اللطيف وهبي لا تعد و لا تحصى و اخيرها استيلائه على أراضي قصبة الكلاوي بالقوة و بدعم رئيس جماعة تاليوين
سير اواهبي شوف ليك مادير لراسك بلاصتك ماشي في السياسة تكون شي حمال فشي سوق حسنلك من هذ الذل لينتا فيه
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
وهبي لم و لن يقدم أية اضافة للبلاد لأنه لا يجيد أي شيء من غير الكلام فقط أما الاعمال فلا شيء يذكر سوء أنه كل 5 سنوات يشكي و يبكي على ساكنة اقليم تارودانت من أجل كسب مقعد في البرلمان
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة .. و تا سييييير اوهيي ريحتك عطات
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
وهبي شخص انتهازي يعبد كرسي السلطة لا تهمه إلا مصالحه الشخصية كأغلب أعضاء حزبه.
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
كلشي عاق و فاق غير قربو تاني الانتخابات كتبانو بحال جراد واهبي شخصية فاشلة في السياسة
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
واهبي كان خداع للشعبيه ومدار والو في تارودانت ثقب وراقو مبقيناش كنتيقو فيه
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
الله يسمح لك ا وهبي كتلعب وكتخدع الطبقة الفقيرة وكتعطيوهم الرشوة باش اطلعوك .وضرتتي فيهم فيناهو دا لوعد باش واعتهم مزال ماشفنا والو منك
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
يا وهبي ياوجه ناحس علينا فين غادين بهاد الحسابات الخاوية نتحاسبو مع انت هو الاول فين كنتي هاد المدة عاد بانت لك الساحة السياسية تهضر فيها
يا رباعة الشفارة يا عائلة وهبي الانتهازيين راه ماغديش اصوتو عليكم ساكنة تارودانت حيت مشفنا منكم والو غير الغلاء غير الكذوب النفةق
سياستكم الفاشلة السي وهبي مغاديش تخرج علينا نحن كشعب مغندفعو ثمن افكاركم ا ثمن كذوبك. واش غير لي اجا ابقى ايدير لي بغا هدشي لا نقبله
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك الرجال من يشهد لهم المغاربة بكفاءتهم و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء
الأحرار حزب قوي بكفاءاته و مواقفه طيلة مشاركاته الحكومية، فالحزب اليوم أقوى من يقارن بأشباه السياسيين من الذئاب الملتحية.
عبد اللطيف وهبي سحابليه واش الوقت مازال هبيلة و اسي وهبي راه الناس فاقة و عاقة و مغاديش دوزها عليهوم مازال
كل هذه الاعداء التي إلتوت على الحزب فلا تدل إلا على شيء واحد وهو أن حزبنا يسير في الطريق الصحيح
التجمع اصبح الأن ينافس كبار الاحزاب، و يؤسس لهياكل قوية تساهم في تطور الممارسة السياسية بالمغرب
حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الأخ عزيز أخنوش في تلقي المزيد من سهام أعداء النجاح من ذوي الأقلام المأجورة التي لا شغل شاغل لها هذه الأيام سوى الحزب وقيادته
التجمع الوطني للاحرار مدرسة .. و هياكله و تنظيماته يكونها خيرة الشباب و النساء و الكفاءات و الاطر المغربية و همهم الوحيد هو خدمة الصالح العام و الرقي بهذا الوطن الغالي.
قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة يا سيد وهبي
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب النجاح والإستمرار في ماهو أفضل لذلك يعرف إنتقادات وأقوال سلبية من طرف شخص بعيد كل البعد عن السياسة
قافلة الأحرار تواصل التألق ضمن المسار و السيد وهبي
كيف العادة يسحب خارج التيار.