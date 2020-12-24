أودي تتوسع في نسخ الدفع الهجين Plug-in

أعلنت شركة أودي عن توسعها في طرح الموديلات المعتمدة على تقنية الدفع الهجين Plug-in من طرز A3 و Q3 و Q8، والتي يزيد مدى السير بها على 60 كلم.

وتعتمد النسخ الثلاث A3 و Q3 وQ3 Sportback على سواعد محرك بنزين سعة 4ر1 لتر مع محرك كهربائي مدمج بناقل الحركة بقوة 80 كيلووات/109 حصان مع بطارية سعة 13 كيلووات ساعة.

وتصل السرعة بالدفع الكهربائي وحده إلى 140 كلم/س. ويتم شحن السيارة A3 بـقدرة 9ر2 كيلووات في غضون 4 ساعات وذلك بمساعدة مقبس عالي الجهد، بينما يتم شحن Q3 بما يصل إلى 6ر3 كيلووات وبالتالي تحتاج إلى ساعة أقل.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن إلى أن أسعار A3 تبدأ من 38 ألف و440 يورو، كما تبلغ قوة النظام بها 150 كيلووات/204 حصان أو 180 كيلو وات / 245 حصان. ويتم تقديم السيارة Q3 ضمن الإصدار الأكثر قوة فقط بسعر يبدأ من 46 ألف يورو.

ويتألف النظام الهجين في السيارة Q8 من محرك بنزين V6 سعة 3 لتر وبقوة 250 كيلووات/340 حصان، ومحرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/ 136 حصان، مع بطارية سعة 9ر17 كيلووات ساعة، يمكن شحنها بقدرة 4ر7 كيلووات في غضون ساعتين.

ويتوفر هذا الاقتران في شكلين: هما Q8 55 TFSI e بقوة 280 كيلووات/380 حصان و Q8 60 TFSI e بقوة 340 كيلووات/462 حصان. وحددت أودي مدى السير الكهربائي عند 47 كيلومتر، والسرعة القصوى في الوضع الكهربائي عند 135 كم/ساعة وتصل إلى 240 كم/ ساعة عند تضافر جهود المحركين.

ويبلغ سعر الموديل Q8 55 TFSI e 77 ألف و300 يورو، أما سعر الموديل Q8 60 TFSI e فيبلغ 92 ألف و800 يورو.