أوراش رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة

تم انتخاب مصطفى أوراش رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم السبت، خلال الجمع العام العادي.

وجاء انتخاب أوراش، خلال الجمع الذي انعقد بالرباط تحت إشراف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة، بعد حصوله على 173 صوتا مقابل صوت واحد لمنافسه نور الدين العراقي، فيما تم إلغاء صوت واحد.