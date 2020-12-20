أوراش رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة

أوراش رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة
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الأحد 20 دجنبر 2020 - 17:37

تم انتخاب مصطفى أوراش رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم السبت، خلال الجمع العام العادي.

وجاء انتخاب أوراش، خلال الجمع الذي انعقد بالرباط تحت إشراف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة، بعد حصوله على 173 صوتا مقابل صوت واحد لمنافسه نور الدين العراقي، فيما تم إلغاء صوت واحد.

الجمع العام الرباط كرة السلة مصطفى أوراش

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‫تعليقات الزوار

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  • stop
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 18:12

    بدل محاكمته على ما نهب في تسييره السابق للجامعة يتم إعادته كرئيس رغم أن أغلب الفرق توقفت عن اللعب في البطولة منذ سنتين بسبب تسييره ومن معه

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