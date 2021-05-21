أوراش صحية تخرج إلى الوجود في إقليم ميدلت

أشرف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، والمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على تدشين المركز الصحي القروي المستوى الثاني الجديد بمركز زايدة، الذي يضم مركزا للولادة ومسكنين وظيفيين، بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ3 ملايين درهم.

وكشف بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن المسؤول الحكومي المكلف بقطاع الصحة ترأس، إلى جانب عامل إقليم ميدلت، اجتماعا خصص للتوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للإقليم ذاته في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجمعية الأطلس للصحة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية، التي حضر توقيعها الكاتب العام لوزارة الصحة والكاتب العام لعمالة إقليم ميدلت ومديرون مركزيون بالوزارة ذاتها ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وممثل رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت ورؤساء المصالح الأمنية وبعض رؤساء المصالح الجهوية والإقليمية اللاممركزة للدولة وبعض المنتخبين، تروم تحديد شروط تمويل دعم ومواكبة العرض الصحي بالإقليم سالف الذكر عبر اقتناء 9 سيارات إسعاف ووحدتين طبيتين متنقلتين وتجهيزات طبية، مع دعم وتمويل بعض الأنشطة المرتبطة بتنظيم القوافل الطبية بالإقليم وتوفير الموارد البشرية الصحية لدعم ومواكبة العرض الصحي بالإقليم، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بـ15 مليون 600 ألف درهم.

وذكر البلاغ، الذي توصلت به الجريدة من مصالح عمالة ميدلت، أن زيارة وزير الصحة إلى الإقليم شملت أيضا إعطاء انطلاقة توزيع 1441 نظارة طبية لفائدة التلاميذ ضعاف البصر بالإقليم، بالإضافة إلى توزيع سيارات إسعاف مجهزة بحاضنات للمواليد الجدد لفائدة دور الأمومة إملشيل وتونفيت وكرامة.

كما قام وزير الصحة، رفقة العامل، بتدشين ملحقة مركز تصفية الدم بمدينة ميدلت بعد أشغال التوسعة، وكذا زيارة ورش مشروع تهيئة مركز تصفية الدم بمدينة الريش، مع تسليم مفاتيح سيارة نقل مرضى القصور الكلوي لفائدة جمعية نور لمرضى القصور الكلوي بمدينة الريش.