أوراش كبرى ترى النور في الذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

منذ ست سنوات، وتحديدا منذ 15 ماي 2015، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني دينامية متجددة لعصرنة وتطوير المرفق الشرطي وتجويد خدماته العمومية.

هذه الاستراتيجية المندمجة اعتمدت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، في جانب رئيسي، على تجديد وسائل العمل، وتحديث البنيات التحتية، وفق المعايير المهنية والتقنية المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البنيات الخاصة بأجهزة الشرطة.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه لم يذهب سدى، بل أعطى ثمارا يانعة مع تدشين المديرية للجيل الجديد من البنايات الشرطية ذات الخصائص الهندسية والمعمارية التي تجمع بين الخصوصيات المغربية الأصيلة من جهة، واحترام ضوابط السلامة وتسهيل ولوج وخدمة المرتفقين من جهة ثانية.

من هذا المنطلق، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من أوراش البناء، التي تروم ترسيخ هذه الطفرة الهندسية والمعمارية في المرافق الشرطية.

وتتمثل هذه الأوراش في بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي وصلت به الأشغال مراحل متقدمة، فضلا عن الانتهاء من بناء مقرات كل من مجمع نادي الفروسية بمدينة القنيطرة، ومقري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء.

المقــر الجديــد للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة

تدشــن المديريـة العامـة للأمــن الوطنــي المقــر الجديــد للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة بمدينـة الـدار البيضاء، في سياق تنزيلها مشــاريع تطويــر البنيــة التحتية لمصالــح الشـرطة، التـي أعلنـت عنهـا في بـلاغ حصيلة العمل السـنوية لســنة 2016، وكــذا في إطــار مســاعيها الراميــة إلى تحديــث وعصرنـة آليـات العمـل الموضوعـة رهـن إشـارة مصالحها المكلفة بالبحث الجنائي.

المقـر الجديـد للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة، الـذي تم تشـييده بشـارع الرودانـي بالـدار البيضـاء، هـو عبـارة عـن صـرح معمـاري تم تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بـين العصرنـة وروح المعمـار المغربـي الأصيـل، مـع مراعـاة الشروط التقنيـة ومعاييـر الأمـن والسـلامة المطلوبـة في البنايات الأمنيـة عاليـة الحساسية.

وينقسم المقر الجديد إلـى ثمانيـة طوابـق، مـن بينهـا طابقـان تـحت أرضيـين، حيـث تم تخصيص جنـاح خـاص بـكل واحـد مـن المكاتـب التـي تتضمنها الفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة، والمختصة في مكافحـة الجرائم المالية والاقتصادية والجريمـة الإلكترونيـة، ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة، وكـذا جرائـم التهريب الدولي للمخدرات والهجـرة غيـر المشـروعة، وكافـة الجرائـم الكبـرى، أو تلـك التـي تنطـوي علـى امتـدادات وطنيـة أو عابـرة للحـدود الوطنيـة.

وبالإضافة إلـى المكاتـب وفضـاءات العمـل المندمجـة، تم تجهيز المقـر الجديـد بمجموعة مـن المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التـي تحتضن الأبحاث والتحقيقـات الجنائيـة، مـن قبيـل الغـرف الأمنيـة المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهــن الحراســة النظريــة، والتــي تم تجهيزها بكافــة وســائل الإيــواء والحمايــة والأمــن المتعارف عليهـا في المواثيـق الدوليـة، مـع تخصيص فضـاءات خاصـة بالنسـاء والأشـخاص القاصريـن الذيـن يوجـدون في وضعيـة مخالفة للقانـون، عـلاوة علـى تزويـد هـذه البنايـات بنظـام للمراقبـة البصريـة عالـي التقنيـة يعمـل علـى مـدار السـاعة، ومصحـة مـزودة بكافـة وسـائل الكشـف والإسـعاف الضروريـة للتعامـل مـع الحالات الطارئة.

المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية

تشكل الشرطة العلمية والتقنية واحدة من الدعامات الأساسية للأبحاث الجنائية، وجزءا محوريا من المرتكزات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة.

وتشكل هذه الشرطة عاملا حاسما في البراءة أو الإدانة، بفضل ما توفره من إمكانيات علمية دقيقة وذات مصداقية في معالجة الدليل المادي الموجه لخدمة العدالة.

ووعيا منها بأهمية تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية كتخصص متجدد وقائم بذاته، أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني البناية الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، الذي يندرج في إطار مواكبة حصول هذه المنشأة الحيوية على شهادة المطابقة والجودةCEI – ISO 17052 للسنة الثالثة على التوالي.

ويعتبر المختبر الجديد، الذي قام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بتدشينه في 16 ماي 2021 في ســياق الاحتفال بالذكــرى 65 لتأســيس المديرية العامة للأمن الوطني، واحــدا مــن الإنجــازات الهندسـية والمعماريـة التـي طبعـت مسـار تحديـث البنيـة التحتيـة للمرفـق العـام الشـرطي خـلال السـنوات الأخيـرة.

هذا المختبر عبارة عن بنايـة جديـدة تجمـع بيـن التصميـم العصـري الذي يحافظ علـى روح الهندسـة المعماريـة الحضريـة المغربيـة مـن جهـة، وبين احتـرام معاييـر الأمـن والمحافظة علـى البيئـة مـن جهـة ثانيـة.

وينقسـم المختبـر الجديـد للشـرطة العلميـة والتقنيـة إلى مجموعـة مـن الأقسـام والمصالـح المختصة في كافـة العلـوم الجنائيـة، مـن بينهـا مصلحـة التشـخيص باسـتعمال البصمـة الوراثيـة، ومصلحـة الخبـرات البيولوجيـة، وتلـك المتخصصـة في المخـدرات والسـموم والكيميـاء. كمـا يتوفـر علـى وحـدات مختصة في أمـن نظـم المعلومـات والصيانـة ومراقبـة الجودة.

وبخصوص الموارد البشـرية لهـذا الصـرح العلمـي المندمـج، يتوفر المختبـر الجديـد للشـرطة العلميـة والتقنيـة علـى مجموعـة متكاملـة مـن الخبـراء والتقنييـن في مجموعـة مـن التخصصـات العلميـة، خاصة في مجالات الكيميــاء والبيولوجيــا والفيزيــاء والمعلوميــات، بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الأطر المكونة في تخصصـات دقيقـة، تم مؤخـرا توظيفهـا في إطار الميثاق الجديـد للتوظيـف في صفـوف الأمـن الوطنـي.

مجمع نادي الفروسية

يقع مجمع نادي الفروسية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بمحاذاة غابة المعمورة بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ويمتد على مساحة شاملة تقدر بعشرة هكتارات.

وتغطي هذه المساحة مجموعة من المرافق المندمجة، التي تقدم خدمات التكوين الشرطي في مجال الخيالة والترفيه والمنافسة الرياضية في مجال الفروسية.

وتتضمن هذه المنشأة الجديدة وحدة للتكوين تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين في فرق الخيالة بمختلف تخصصاتها.

وتضم مجموعة من التجهيزات والمرافق المصممة وفق أحدث البرامج والتقنيات المعتمدة في التكوين النظري والتطبيقي لفائدة فرسان الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتربية الخيول وترويضها على القيام بمختلف المهام ذات الصبغة الأمنية.

وبالإضافة إلى بنية التكوين، يحتضن النادي الجديد للفروسية التابع للأمن الوطني مجموعة من المرافق، التي تم تجهيزها وفق رؤية عرضانية تجمع بين الاستجابة للمعايير الدولية والجامعية المرتبطة بتنظيم واحتضان منافسات رياضات الفروسية من جهة، وبين تقديم خدمات الترفيه وتنمية ممارسة هذه الرياضات في صفوف أسرة الأمن الوطني من جهة ثانية.