أوراش كبرى ترى النور في الذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

منذ ست سنوات، وتحديدا منذ 15 ماي 2015، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني دينامية متجددة لعصرنة وتطوير المرفق الشرطي وتجويد خدماته العمومية.
هذه الاستراتيجية المندمجة اعتمدت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، في جانب رئيسي، على تجديد وسائل العمل، وتحديث البنيات التحتية، وفق المعايير المهنية والتقنية المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البنيات الخاصة بأجهزة الشرطة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه لم يذهب سدى، بل أعطى ثمارا يانعة مع تدشين المديرية للجيل الجديد من البنايات الشرطية ذات الخصائص الهندسية والمعمارية التي تجمع بين الخصوصيات المغربية الأصيلة من جهة، واحترام ضوابط السلامة وتسهيل ولوج وخدمة المرتفقين من جهة ثانية.
من هذا المنطلق، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من أوراش البناء، التي تروم ترسيخ هذه الطفرة الهندسية والمعمارية في المرافق الشرطية.
وتتمثل هذه الأوراش في بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي وصلت به الأشغال مراحل متقدمة، فضلا عن الانتهاء من بناء مقرات كل من مجمع نادي الفروسية بمدينة القنيطرة، ومقري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء.
المقــر الجديــد للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة
تدشــن المديريـة العامـة للأمــن الوطنــي المقــر الجديــد للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة بمدينـة الـدار البيضاء، في سياق تنزيلها مشــاريع تطويــر البنيــة التحتية لمصالــح الشـرطة، التـي أعلنـت عنهـا في بـلاغ حصيلة العمل السـنوية لســنة 2016، وكــذا في إطــار مســاعيها الراميــة إلى تحديــث وعصرنـة آليـات العمـل الموضوعـة رهـن إشـارة مصالحها المكلفة بالبحث الجنائي.
المقـر الجديـد للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة، الـذي تم تشـييده بشـارع الرودانـي بالـدار البيضـاء، هـو عبـارة عـن صـرح معمـاري تم تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بـين العصرنـة وروح المعمـار المغربـي الأصيـل، مـع مراعـاة الشروط التقنيـة ومعاييـر الأمـن والسـلامة المطلوبـة في البنايات الأمنيـة عاليـة الحساسية.
وينقسم المقر الجديد إلـى ثمانيـة طوابـق، مـن بينهـا طابقـان تـحت أرضيـين، حيـث تم تخصيص جنـاح خـاص بـكل واحـد مـن المكاتـب التـي تتضمنها الفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة، والمختصة في مكافحـة الجرائم المالية والاقتصادية والجريمـة الإلكترونيـة، ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة، وكـذا جرائـم التهريب الدولي للمخدرات والهجـرة غيـر المشـروعة، وكافـة الجرائـم الكبـرى، أو تلـك التـي تنطـوي علـى امتـدادات وطنيـة أو عابـرة للحـدود الوطنيـة.
وبالإضافة إلـى المكاتـب وفضـاءات العمـل المندمجـة، تم تجهيز المقـر الجديـد بمجموعة مـن المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التـي تحتضن الأبحاث والتحقيقـات الجنائيـة، مـن قبيـل الغـرف الأمنيـة المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهــن الحراســة النظريــة، والتــي تم تجهيزها بكافــة وســائل الإيــواء والحمايــة والأمــن المتعارف عليهـا في المواثيـق الدوليـة، مـع تخصيص فضـاءات خاصـة بالنسـاء والأشـخاص القاصريـن الذيـن يوجـدون في وضعيـة مخالفة للقانـون، عـلاوة علـى تزويـد هـذه البنايـات بنظـام للمراقبـة البصريـة عالـي التقنيـة يعمـل علـى مـدار السـاعة، ومصحـة مـزودة بكافـة وسـائل الكشـف والإسـعاف الضروريـة للتعامـل مـع الحالات الطارئة.
المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية
تشكل الشرطة العلمية والتقنية واحدة من الدعامات الأساسية للأبحاث الجنائية، وجزءا محوريا من المرتكزات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة.
وتشكل هذه الشرطة عاملا حاسما في البراءة أو الإدانة، بفضل ما توفره من إمكانيات علمية دقيقة وذات مصداقية في معالجة الدليل المادي الموجه لخدمة العدالة.
ووعيا منها بأهمية تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية كتخصص متجدد وقائم بذاته، أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني البناية الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، الذي يندرج في إطار مواكبة حصول هذه المنشأة الحيوية على شهادة المطابقة والجودةCEI – ISO 17052 للسنة الثالثة على التوالي.
ويعتبر المختبر الجديد، الذي قام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بتدشينه في 16 ماي 2021 في ســياق الاحتفال بالذكــرى 65 لتأســيس المديرية العامة للأمن الوطني، واحــدا مــن الإنجــازات الهندسـية والمعماريـة التـي طبعـت مسـار تحديـث البنيـة التحتيـة للمرفـق العـام الشـرطي خـلال السـنوات الأخيـرة.
هذا المختبر عبارة عن بنايـة جديـدة تجمـع بيـن التصميـم العصـري الذي يحافظ علـى روح الهندسـة المعماريـة الحضريـة المغربيـة مـن جهـة، وبين احتـرام معاييـر الأمـن والمحافظة علـى البيئـة مـن جهـة ثانيـة.
وينقسـم المختبـر الجديـد للشـرطة العلميـة والتقنيـة إلى مجموعـة مـن الأقسـام والمصالـح المختصة في كافـة العلـوم الجنائيـة، مـن بينهـا مصلحـة التشـخيص باسـتعمال البصمـة الوراثيـة، ومصلحـة الخبـرات البيولوجيـة، وتلـك المتخصصـة في المخـدرات والسـموم والكيميـاء. كمـا يتوفـر علـى وحـدات مختصة في أمـن نظـم المعلومـات والصيانـة ومراقبـة الجودة.
وبخصوص الموارد البشـرية لهـذا الصـرح العلمـي المندمـج، يتوفر المختبـر الجديـد للشـرطة العلميـة والتقنيـة علـى مجموعـة متكاملـة مـن الخبـراء والتقنييـن في مجموعـة مـن التخصصـات العلميـة، خاصة في مجالات الكيميــاء والبيولوجيــا والفيزيــاء والمعلوميــات، بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الأطر المكونة في تخصصـات دقيقـة، تم مؤخـرا توظيفهـا في إطار الميثاق الجديـد للتوظيـف في صفـوف الأمـن الوطنـي.
مجمع نادي الفروسية
يقع مجمع نادي الفروسية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بمحاذاة غابة المعمورة بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ويمتد على مساحة شاملة تقدر بعشرة هكتارات.
وتغطي هذه المساحة مجموعة من المرافق المندمجة، التي تقدم خدمات التكوين الشرطي في مجال الخيالة والترفيه والمنافسة الرياضية في مجال الفروسية.
وتتضمن هذه المنشأة الجديدة وحدة للتكوين تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين في فرق الخيالة بمختلف تخصصاتها.
وتضم مجموعة من التجهيزات والمرافق المصممة وفق أحدث البرامج والتقنيات المعتمدة في التكوين النظري والتطبيقي لفائدة فرسان الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتربية الخيول وترويضها على القيام بمختلف المهام ذات الصبغة الأمنية.
وبالإضافة إلى بنية التكوين، يحتضن النادي الجديد للفروسية التابع للأمن الوطني مجموعة من المرافق، التي تم تجهيزها وفق رؤية عرضانية تجمع بين الاستجابة للمعايير الدولية والجامعية المرتبطة بتنظيم واحتضان منافسات رياضات الفروسية من جهة، وبين تقديم خدمات الترفيه وتنمية ممارسة هذه الرياضات في صفوف أسرة الأمن الوطني من جهة ثانية.
اكبر ورش وجب على السيد المدير العام الانكباب عليه هو تعليم رجال الأمن احترام المواطن البسيط والكف من تحية السيارات الفارهة.احترام الكل واجب ولا فرق بين طبقة وطبقة
نأمل خيرا في جهاز الأمن وكذا جهاز القضاء لتجاوز محطات الفساد التي أصبحت عالة على تقدم البلاد ويمس سوؤها الجميع حتى أبناء الأمنيين ومستقبلهم ونتمنى أن يواكب هءا الإصلاح الكبير إصلاح الفرد الأمني وثتقيفه وتوعيته بالدور المنوط به ومساعدته لتخطي ظروفه الصعبة إن وجدت ماديا ونفسيا ومجتمعيا. وبالله التوفيق. نتمنى الخير للجميع.
رحم الله أخي كان ينتمي لجهاز الأمن الوطني، وبالضبط لما يسمى بالسيمي 4 بالدار البيضاء.
ومن الدار البيضاء إنتقل لأجل نفس المهنة لمدينة العيون بالصحراء المغربية.
وقد ظل رحمه الله وفيا لمهنته، وأنيقًا في لباسه، ونموذجا في سلوكاته حتى تمت إحالته على التقاعد وبعده إنتقل إلى عفو الله سبحانه.
تغمده الله بواسع رحمته وجزاه الله خير الجزاء على ما أسداه من خدمات حبا لبلاده ولأمن وسلامة المواطنين.
إذ أثمن المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الإجرام بكل أنوعه وكذلك مواكبة التطور الحاصل في الجرا~م من خلال تأهيل الموارد البشرية والتجهيز بأحدث المعدات الآلية والتقنية، إلا أنني لم أستسغ التخلي عن البناية القديمة للأمن الوطني بشارع الروداني للخواص والتي يبنى محلها جامعة طبية للخوص.
صراحة أحسن إدارة في المغرب من ناحية الخدمات هي امن الوطني مند مجيء الحموشي اصبحت المديرية العامة للأمن الوطني في تطور مستمر .
شهدت المديرية العامة للأمن الوطني تطورا و تغييرات جذرية و تقدما كبيرا من حيث البنية التحتية و في مقاربات الأمنية و التأهيل و التكوين الذي يواكب التطورات الوطنية و الدولية بالكافة التجليات من اجل حفاظ على النظام العام و الأمن و استقرار بآفاق بعيدة المدى خلف مؤسسة الملكية الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات و يقر المغاربة أنها في عهد السيد عبد اللطيف الحموشي برز جليا التطبيق القانون و احترام حقوق انسان و حسن التسيير و التذبير بالشفافية و النزاهة الواضحة المعالم وهي نموذج متكامل في خدمة المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار باستمرار وهي الفخر و المفخرة لمغرب المغاربة الأحرار عن جدارة واستحقاق بالحصيلة الراءدة بالجميع المقاييس داخليا و خارجيا .
كل ما هو أمني تجد المغرب متقدم فيه وينافس الدول المتقدمة في أحدث الاجهزة الأمنية وفي تطوير وتحديث دائم أما من ناحية قطاع الصحة وتعليم تجد المغرب يتخلف كل سنة من سيء للأسوأ حيث بعض دول الأفريقية ليست لديها موارد وثرواث طبيعية وسياحة و صناعة وعملة صعبة وموقع استراتيجي وليست لهامبحار ولكنهم افضل بكثير في قطاع الصحة وتعليم ونسبة الجريمة قليلة مقارنة مع المغرب الذي يعرف إرتفاع في الجريمة كل سنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي و جريدتنا المفضلة
تحديث و تطوير الامن مهم لتستمر أي دولة في الأمان أمان العباد و الأملاك. و شعور الشعب أنه يعيش في أمان.
يبقى تطوير العامل البشري هو المهم و الاول و تطوير التدخل السريع لانقاد الأرواح و الممتلكات. من أكبر ورشة يجب عل الأستاذ. الحموشى أن يركز عليها
انسان في خطر او عائلته في خطر. اول شيء اللدى سينقده هو التدخل السريع و العامل البشري و ليس بناية جميلة أو سيارة جميلة
يجب تطوير تقنيات الولوج الا الأمن اختبار في درجات الذكاء و لياقة بدنية مهمة الخ….
تطوير الدوريات ليصلو الى مستوى دول كامريكا و فرنسا و مدهم بكل الأدوات و التقنيات لإنقاذ المواطنين و الدفاع عن أنفسهم أمام المجرمين والاشرار تطوير الكلاب المدربة و الاعتناء بها و زيادة حجمها لتتمكن منها كل دائرة و كل ولاية امن. لأن تدخلها ناجح لتحيد خطر المجرمين . تجريم التجمهر عند تدخل الامن.
و لاننسا بناء نوادي لرجال الشرطة. ليلتقو مع أسرهم للترفيه عنهم مع عائلاتهم للتبادل تجاربهم و السلام
اول حاجه خاص المدير يعلم دوك ناس انهم مجرد موضفين لدى الدولة ليس هم حكام تانيا يجب عليه تعلم إحترام المواطن ثالثا يعلهم إحترام القانون وتطبيقه على انفسهم قبل المواطن لانهم يضنون أنفسهم فوق القانون وخير دليل هو بسيط يقف عليك شرطي ويريد تحرير مخالفة في حقك بعدم إرتداء الخودة وهو أصلا لا يرتديها ورابعا ترك قضية باك صحبي ولا باك كمسير