"أورنج" تطلق برنامج "خطوة خير" في شهر رمضان

أعلنت شركة “أورنج”، الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات بالمغرب، عن إطلاق برنامج “خطوة خير”، معتبرة أن هذا البرنامج يدخل في إطار التزامها من أجل تحقيق الإدماج الرقمي وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن “”خطوة خير” هي مبادرة تضامنية مفتوحة للجميع، تمكن، عبر حركة بسيطة، من القيام بخطوة كبيرة نحو تحقيق الإدماج الرقمي في البلاد، حيث يكفي دخول الموقع الإلكتروني www.khatwatkhir.ma، والقيام بأكبر عدد ممكن من النقرات في ظرف 10 ثوان”.

وستعمل “أورنج” على تحويل مجموع النقرات المحصلة بشكل أتوماتيكي إلى رصيد أنترنيت، بمعدل 10 ميغابايت لكل نقرة. يمكن تكرار العملية بلا حدود.

وتأمل “أورنج” أن يتم، في نهاية كل أسبوع، إنشاء ملايين الجيجابايت من التبرعات بالبيانات لتعبئة آلاف اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية برصيد الأنترنيت الذي تم تحصيله، وسيقوم موظفو “أورنج” المغرب بتوزيع هذه الأجهزة على 4 جمعيات مغربية، تعمل كل منها لخدمة قضية اجتماعية مهمة.