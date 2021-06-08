أوروبا تشيد بتعامل المغرب مع "هجرة القاصرين"

أوروبا تشيد بتعامل المغرب مع "هجرة القاصرين"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:02

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار المغرب المتعلق بالتسوية النهائية لملغ “القاصرين غير المرفوقين” في أوروبا.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تصريح صحافي، إن “الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب تسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين، والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل”.

وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية”، معربة عن قناعتها بأنه “يمكن الحفاظ على هذا التعاون المثمر”.

وأضافت المتحدثة: “المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأحد أقرب جيراننا”، مسجلة أن بروكسيل ستواصل التعاون الوثيق مع الرباط قصد رفع التحديات المشتركة والدفع قدما بالشراكة الثنائية؛ خدمة للمصالح المشتركة.

الاتحاد الأوروبي الشراكة الثنائية القاصرون المغاربة تحديد الهوية

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‫تعليقات الزوار

5
  • مهاجر
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:09

    اروبا لم تعد البلد المرحب للمهاجرين فالازمة التي دربتها جعلتها تتخبط في اللاشيء وبالتالي فهي تعرف انهيار اقتصادي واجتماعي

    9
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  • amin
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:09

    تشيد شعنربحوا مور هاد تشيد . كنساهموا فالحماية ديالهم من الارهاب و من الهجرة ومن بزاااف ونهار وقع مشكل مع اسبانيا تقلبوا علينا و دعموا اسبانيا

    37
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  • هشام
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:21

    وأضاف المتحدث. المغرب يعد شريكا ومن أقرب الجيران . بارح كان المغرب متهم بإغراق أوروبا بالمهاحرين .يقول مثل طماع يقضي عليه الكداب.

    12
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  • حسن انجلترا
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:22

    اذا كان المغرب هو الشريك الاول للاتحاد الاوروبي فلماذا لا تعمل دولها لاتخاذ قرار بالاعتراف بكامل السيادة المغربية على اقاليمه الجنوبية او هو فقط شريك فعال في الهجرة وامن الاتحاد الاوروبي. حان الوقت لتغيير موقف الاتحاد الاوروبي من الانفصال في الدول الاسلامية خاصة العربية.

    24
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  • LM
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:50

    منظر بءيس .ويجرح كل وطني غيور .لو كنت في مكان الحكومة لستقلت.دولة فاشلة بمعنى الكلمة

    -9
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