أوروبا تشتري 300 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

أعلنت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اشترت نحو 300 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، علاوة على الـ300 مليون جرعة التي تم شراؤها بالفعل.

وكان العقار المسمى كوميرناتي، الأولي من لقاحين اثنين فقط يتم إقرارهما للاستخدام في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. انطلقت حملة التطعيم بالاتحاد الأوروبي في أواخر ديسمبر باللقاح الذي طورته الشركتان الأمريكية والألمانية.

وتوصلت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء، مع ست شركات منتجة إلى عقود توفر ما يصل إلى ملياري جرعة من اللقاحات المحتملة .

غير أن الشركات الأربع الأخرى لم تحصل بعد على الموافقة من وكالة الأدوية الأوروبية.

وأقر الاتحاد الأوروبي أيضا لقاح مودرنا ولكن مازال ينتظر وصول أولى جرعاته البالغة 160 مليون جرعة.