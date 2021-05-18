أوروبا تطالب المغرب بحماية سبتة المحتلة .. وخبير: "زمن الدركي" انتهى

توتر جديد بين المغرب وإسبانيا هذه المرة بسبب التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بعد وصول أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة سباحة في مشهد غير مسبوق خلف صدمة لدى الجار الشمالي ودفع الجيش الإسباني إلى النزول صوب الثغر المحتل.
ودخلت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، على خط الأزمة بين المغرب وإسبانيا، وقالت إن “تدفق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة أمر مقلق”، داعية المغرب إلى مواصلة منع العبور “غير القانوني” للمهاجرين من أراضيه.
وقالت جوهانسون، أمام البرلمان الأوروبي، إن “الأهم الآن هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني (للمهاجرين)، وأن تتم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء، بشكل منظم وفعال. الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا”، بتعبيرها.
وأفادت جوهانسون أيضا بأنها على اتصال بالسلطات الإسبانية لمعرفة تطور الوضع، والذي تتابعه “باهتمام كبير” مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار.
واستغرب عبد الرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون والخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، من مسارعة بروكسيل إلى الدفاع عن إسبانيا وتوجيه اتهامات مبطنة إلى المغرب في وقت يتم فيه التغاضي عن الهجرة غير النظامية الضخمة التي مصدرها الجزائر.
وقال مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المغرب لا يمكنه الاستمرار في لعب دور “دركي الهجرة” لأوروبا، مضيفا: “الضجة التي قامت في إسبانيا بمعية أحزابها اليمينية ولوبياتها في الاتحاد الأوروبي لم تقم عند وصول 300 قارب من سواحل الجزائر إلى إسبانيا وأخرى إلى إيطاليا”.
ويأتي التغاضي عن الهجرة غير النظامية التي مصدرها الجزائر مقابل تركيز “الرادار” على المغرب، وفق الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، في وقت كشفت فيه تقارير تشجيع جنرالات في الجزائر على ركوب “قوارب الموت” صوب أوروبا.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن ردود الفعل الأوروبية والإسبانية هي محاولة للتشويش على المغرب، مضيفا أن المفوضية الأوروبية “تسيء فهم الوضعية القانونية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية، وهي المناطق التي لا تزال معلقة حسب قواعد القانون الدولي ولها صلة بمصير جبل طارق”، معتبرا تدخل المفوضية الأوروبية محاولة لإسناد الجانب الإسباني دون معرفة حقيقية بالوضع.
وشدد الخبير ذاته على أن المغرب “لا يمكنه دائما أن يستمر في دور “شرطي أوروبا” لحماية المدينتين المحتلتين، على الرغم من أن إسبانيا تتوفر على إمكانيات عسكرية وأمنية ضخمة تمكنها من حماية الثغرين”، وزاد أنه “إذا لم تستطع إسبانيا حماية المدينتين المحتلتين فعليها أن تتركها لمالكها الأصلي، وهو المملكة المغربية”.
يشار إلى أن الإعلام الإسباني يشن هجوما على المغرب محملا إياه مسؤولية ما يجري في حماية حدود بلاده؛ فيما تفادت الحكومة الإسبانية ربط الأزمة الجديدة بتداعيات استقبالها لإبراهيم غالي، زعيم “البوليساريو”.
وقالت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، إن مدريد “ليس لديها دليل على أن الرباط ترفع يدها للسماح بمغادرة المهاجرين إلى إسبانيا كوسيلة للضغط على السلطة التنفيذية في الأزمة الدبلوماسية الحالية”.
وأضافت أنها “لا تتصور” أنه يمكن أن يتم تعريض حياة الشباب والقاصرين للخطر “ردا على عمل إنساني”، في إشارة منها إلى استقبال زعيم جبهة “البوليساريو”، وزادت أن السلطات المغربية أبلغتها أن أحداث الهجرة غير النظامية “لا علاقة لها بالخلاف الحالي”.
ودافعت وزيرة الخارجية الإسبانية مجددا عن استقبال زعيم “البوليساريو” “لأسباب إنسانية”، وقالت إنه “يجب الفصل بين الهجرة وقضية إبراهيم غالي”؛ غير أن الرباط ترى أن الشراكة يجب أن تكون شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية، بتعبير الوزير ناصر بوريطة.
le Maroc n est pas obligé à faire le sale boulot de l Europe..on plus ils font rien pour nous aider à récupérer nos terre ..
للاسف وجود مسؤولين مزدوجة الجنسية و مشكوك في ذمته على رأس دوائر حساسة في الدولة يجعل المغرب مكشوفا ومستباحا.
و نحن نطالب اسبانيا و من ورائها أوروبا أن تعيد المدينتين السليبتين إلى السيادة المغربية لأنهما محتلتان منذ 1415 بالنسبة لسبتة و 1487 بالنسبة لمليلية و أيضا الجزر الجعفرية…
يجب المغرب ضغط بكل قوى بدون تراجع حتى اسبانيا لا تحس انها تستطيع سيطرة عن الوضع لهذا الاتحاد الاوروبي سيأخذ الامر المرتزق بعين الاعتبار
ابراهيم الرخيص ذخل بهوية مزورة لمنطقة شينغن، قوانين فيزا شينغن يجب أن تمنعه من الحصول على فيزا على الأقل لمدة 5 سنوات، سبب الرفض رقم ثمانية و من يطلب فيزا من المغرب يعرف ما أقول.
كلهم باغين يمشيو حيث عندهوم دواعي إنسانية .
و إسبانيا و ألمانيا ..الله يعمرها دار ..كيديرو الخير ..إيوا ديرو الخير فإيفريقيا كلها …
اللخر يطفي الضو و يسد الباب
هذا جزاء استقبال زعيم الوهم الصحراوي غالي بجواز مزور…فزمن الدركي انتهى والمغرب اليوم أقوى من قبل…نحتاج لملايير الدولارات لمراقبة السواحل ….فأعطونا لنحرس شواطئنا…
ادخلتم رئيس البوليخاريو لأسباب انسانية حتى المغرب فتح الحدود الشمالية لأسباب انسانية
السن بالسن والعين بالعين و البادي اضلم
خخها القضية ولات كتحماض راه السوق الاروبية متحدة ما شي بحالنا
حنا خمس دول مجاوبة دين واحد لغة وحدة كل واحد كيجبد في جها
سياسة فاشلة ديالنا دابا جي لخبار
اشمن دركي.. راه هادوك مغاربة ولادنا.. ماشي من أفريقيا جنوب الصحراء.. راه الشوهة ديال عدد القاصرين و الأطفال لي خصوم يكون في المدارس ماشي يمشيو يحركو..
المغرب ليس دركيا لكي تطلب منه اوربا حراسة حدودها،هل اوربا تحرس لنا حدودنا لكي نحرس لها حدودها ؟اظافة انه اسبانيا ولظروف انسانية لا تمانع عن استقبال المهاجرين باراضيها .
كارثة بكل المقاييس. لا تهمني اسبانيا و لا أوروبا. سؤالي فقط: لماذا يهرب الشعب ؟ لماذا؟
على قنوات الصرف الحي لا شيء يذكر غير “العام زين” و تعداد الانجازات على الورق.