أوروبا وبريطانيا تتفقان تجاريا لما بعد "بريكست"

توصلت بريطانيا والتكتل الأوروبي إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية بينهما في فترة ما بعد الانسحاب من الاتحاد “بريكست”، وذلك قبل أيام قليلة فقط من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه “تم التوصل لاتفاق”، مرحبا “بالأنباء الرائعة للأسر والأعمال التجارية في كل جزء من المملكة المتحدة
وأضاف المصدر البريطاني: “وقعنا على اتفاق التجارة الحرة الأول حيث يستند إلى عدم تحديد رسوم أو حصص، ويتم إنجازه على الإطلاق مع الاتحاد الأوروبي”.
وتأتي الانفراجة بعد أشهر من الجمود. وكانت النقاط الأكثر صعوبة على التوصل لاتفاق هي مصائد الأسماك ومسائل المنافسة.
وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي، لكنها ظلت عضوا في اتحاد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل إلى حين انتهاء فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.
وفي غياب التوصل لأي اتفاق، كان سيتم فرض تعريفات جمركية ضخمة، ووضع حواجز تجارية أخرى، ما كان يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة وفي سلاسل الإمداد.
ما هذا الاتحاد الاوربي الغريب؟ هذا التجمع العجيب اخترع ومن اجل مواجهة دول مثل امريكا و روسيا -هذا سبب معقول- اليابان و التايوان و سنغفورة توجد بجانب الصين و لا مشكل لها -ثم ايننا من سويسرا الصغيرة الغنية المزدهرة الديموقراطية ضمن اوربا نفسها؟ ثم هل الصين و امريكا و روسيا تعيش الرغد؟ ابدا…هذا التجمع وضع ديماغوجيا فقط لتبرير اوهام و احلام شعرية و طوباوية لا تنطبق مع الواقع…ثم انه ينفي النظام الديموقراطي و الانتخابات و البرلمانات و الرئاسيات التي تجري في كل بلد اوربي بحيث انه يسير من طرف موظفين غير منتخبين و غير مراقبين شعبيا -حين يتكلم وزير من دولة اوربية حول اوربا فالناس تتسائل من انتخبه حتلى يتكلم باسمنا- نحن انتخبنا احزاب يسارية و الاخرين يقولون نحن انتخبنا احزابا يمينينة…ثم ان كل دولة تعقد صفقات مع دول على حدى بلا مشاورات اوربية و في تنافسية مع نفس الدول..الاتحاد صار مثل نادي مسيج بقوانين خاصة بعيدا عن القانون الدولي المنظم للتجارة الدولية في عالم مفتوج و حر و تنافسي الخ انه التناقض
واش نتوما حماق هههه،،بريطانيا عندها دهب افريقيا و الهند و كنوز المايا و الهنود الحمر ،و كان المواطن البريطاني إدوز العطلة ديالو في فرنسا بربع مخدوله (الذي يساوي اجر اسهرغ للفرنسي) و بغيتو اتقادو لكتاف
التكتل الاوروبي وبريطانيا بمعنى تنوع الافكار واللغة والعادات والمعتقدات … كولش تيحطوه جانبا وكتشاورو على الحلول المناسبة لكل طرف ولكل مشكلة..
خنا الليبين كولشي تيصوم ويقول الله آكبر .. وشد ليا نقطعليكطلعت معزا ..مخلاو ها بوزنقة ها صخيرات ها طنجة ها سويسرا ومزال النية الناقصة ..والحل لمشاكلهم بين الاخوة مكاينش…
دكشي علاش الدكتاتورية نافعة في بعض البلدان ..