أوريد يربط العلاقات الاستراتيجية باعتراف إسبانيا بالحقوق التاريخية للمغرب

قال المفكر المغربي حسن أوريد إن المغرب وإسبانيا يحتاجان إلى بعضهما كبلدين جارين تجمعهما مصالح متبادلة وعلاقات استراتيجية، معتبرا أن الأوان آن لتدرك مدريد أن المغرب القوي هو في صالحها ومكسب لها، لأن في قوة المغرب استقرارا للمنطقة.
وأبرز أوريد في مداخلة ضمن ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية، مساء الخميس، أن إسبانيا تقول إنها تريد علاقات استراتيجية مع المغرب، “لكنها تتصرف كأنها لا تؤمن بذلك”، مشددا على أن بناء علاقات استراتيجية مع المغرب يتطلب من إسبانيا أن تعترف بحقوقه التاريخية.
وأضاف المتحدث أن المغرب القوي المسنود بحقوقه التاريخية هو في صالح إسبانيا ومكسب لها، والعكس صحيح، “ذلك أن المغرب الذي تتم مناكفته في قضية صحرائه لا يمكن إلا أن يشكل عبئا على إسبانيا”.
وفي الوقت الذي تحمل فيه إسبانيا مسؤولية النزوح الجماعي لآلاف المهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، قال أوريد إنه “من الإجحاف تحميل المسؤولية للمغرب، ولا يمكن أن يوعز إلى تقصير أمني للمغرب. الموضوع أعمق”.
وتابع قائلا: “هناك من يقول إن هناك ابتزازا واستغلالا للأطفال، ولكن هذا المشكل بنيوي ولا توجد ضمانات لعدم تكرار الهجرات إلى الاتحاد الأوروبي، كما يحدث عبر منافذ أخرى، مثل الحدود التركية والليبية”.
وبينما ما يزال التوتر مخيما على العلاقات المغربية الإسبانية، التي تأزمت بعد سماح إسبانيا لزعيم تنظيم البوليساريو بالدخول إلى ترابها للعلاج، قال أوريد: “آن الأوان، بعد التنفيس عن الغضب، للتفكير مليا في علاقات جديدة، فالمغرب محتاج إلى إسبانيا وعلى إسبانيا أيضا أن تدرك أنها محتاجة إليه، اقتصاديا وأمنيا ووجدانيا”.
ودعا المفكر المغربي إلى تفكير عميق من أجل إرساء أسس علاقات استراتيجية بين البلدين، تقوم على اعتراف إسبانيا بالحقوق التاريخية للمغرب، مبرزا أن “المغرب القوي هو ضمان لأمن واستقرار إسبانيا، بل ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ككل، ومغرب يراد له أن يكون ضعيفا عبر مناكفته في وحدته الترابية، يشكل خطرا على إسبانيا”.
صحيح لايمكن اعتبار أسبانيا الاستعمارية الإرهابية العنصرية بلدا دارا وشراكة استراتيجية الا بعد اولا استرجاع الأراضي المغربية المحتلة ،سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهم و جزر الكناري و الاعتراف بمغربية اقاليمنا الجنوبية بحيت هي التي خلقت هادا المشكل وتقديم اعتذار وتعويضات عن حقبة الاستعمار تعويض ضحايا الأندلس، غير هاذا فاسبايا ستبقى دولة عدوة ويجب التعامل معها على هاذا الشكل في جميع الميادين
بكل اختصار، إسبانيا تعادي المغرب في وحدته الترابية لعدة اسباب أبرزها بقاء سبتة ومليلية وجزر المتوسط تحت سيطرتها الأبدية، اذن على المغرب ان يربط بين توطيد العلاقات الاستراتيجية وحسن الجوار والشراكة وبين اعتراف إسبانيا بحقوق المغرب على هذه المدن والجزر اضافة إلى سيادته على الصحراء، لا يمكن أن يبقى ترابنا تحت سيطرتها،والا لن يكون هناك سلام او اية شراكة اساراتيجية،انتهى الكلام.
صدقت يا استاذنا العزيز الدكتور حسن اوريد… ومن يرى غير ذلك حتى من الإسبان أنفسهم المصارعين في البرلمان الإسباني هذا الصباح بسبب المغرب فهو ما زال يعيش بالفكر الإستعماري…
ما هي هذه الحقوق التاريخية ؟
بالنسبة لسبتة و مليلية و الجزر فهذه قضية منتهية بحكم معاهدة واد راس
بالنسبة للصحراء المغربية فإسبانيا كمعظم أو كل دول الاتحاد الأوروبي تلتزم بالقرارات الأممية ذات الصلة.
المشكل في المخزن و سياسته الابتزازية في ملفات الهجرة و الإرهاب و المخدرات
موقف عقلاني و هو عين الصواب… و فعلا لاحظنا تغييرا في الموقف الاسباني خلال السنتين الاخيرتين و كلنا يتذكر ترسيم الحدود البحرية المغربية و ما تلاها من تصريحات اسبانية و هذا ينم عن موقف اسباني عدائي…ينغب لاسبانيا تداركه و توضيح موقفها بالضبط…فاما الشراكة و التعاون و الوضوح و اما التردد و التناقض و عدم الثقة في كل شيئ.. و الموقف الاسباني تبدل مع صعود احزاب غير تقليدية و هي احزاب صغرى عنصرية و تتغدى على كره الاخر و كل ما هو مختلف و ذات نزوع فاشي و اسبانيا لها تاريخ حافل بهذا الصدد و يكفي قراءة كتاب تدودروف المسمى “فتح امريكا” و ما قام به الاسبنيول من ابادات في امريكا اللاتينية ترقى الى مصاف ما قامت به النازية الالمانية و التي لا يزال العالم يعيش تداعياتها في الشرق العربي اذ ان كل الدمار و القتل و الحروب هي نتائج للنازية حيث فر اليهود من اوربا باحثين عن موطن لهم و اتوا فلسطين و بعد 1948 و للخلاص من عقدة الذنب نرى اوربا تشجع اليهود على ارتكاب المحارق بدورهم… ان اوبا هي مصدر الشر الاعظم و منه فر البروتيستانت الى امريكا.. و ها هو التاريخ يعيد نفسه بماساوية و غباء منقطع النظير
على أسبانيا ان تحدو حدو ألمانيا وفرنسا اللتان اعترفتا بالتسبب في ابادات جماعية للشعوب الأفريقية التي استعمرتها هذه الدول سابقا وتعترف بأنها استمرت سبة ومليلية وحاربت الناس هناك بالغازات المحرمة دوليا
نيشان متل المنجل الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف اسبانيا دون لف ولا دوران ان ارادت اسبانيا علاقة صادقه مع المغرب
Mr aourid, c’est vrai ce que tu dis mais là on est dans les rêves puisque l’espagne ne reconnaîtra jamais les droits historiques du maroc, c’est le maroc qui doit les arracher,
Viva Marruecos !!!! Hasta la victoria siempre !!!!
كلام في الصميم وكل ماقيل صحيح اسبانيا تحتاج للمغرب والمغرب كذالك محتاج لاسبانيا.
الذي يجب علي اسبانيا ان تراجع اوراقها وأفكارها علي المغرب لان المغرب ليس هو مغرب البارح ويجب كذالك علي اسبانيا ان تدرك ان أمنها واقتصادها وحدودها مرهون و مضمونًا مع المغرب ويكون الاحترام المتبادل وكذالك رابح رابح وليس رابح وخاسر وفيه كثير من الاشياء . ويجب علي اسبانيا
ان تغير سطراجييتها مع المغرب وتعترف ان المغرب قو بملكه وشعبه واقتصاده وكذالك بموقعه الاستراتيجي وان تغترف بالصحراء المغربية لان اسبانيا تعرف الحقيقة .
بالدارجة السبليون باغة المغرب يدير الدركي ديال الحدود فابور، وتعاكس الحق ديالو في الصحراء باش ترضي الجزائر على قبل إمتيازات البترول والغاز، يعني السبليون باغيين يضربو عصفورين بحجر واحد، ولكن جا الوقت لهاذ رباعة العنصريين والإستغلاليين على مدى التاريخ باش يفيقو من القلبة، المغرب ماشي مستعمرة ديال القرون الوسطى، دابة أصبح ضروري أن المغرب يرهن مستقبل العلاقات بالإعتراف الكامل واللامشروط بمغربية الصحراء، عدى ذاك سيرو السبليون لعند رباعة العسكر هوما يديرو ليكم دركي الحدود ويفتحو ليكم البيبان للإستثمار ويصدرو ليكم الخضر والفواكه وخصوصا البنان ألي ملقاوهش حتى يتصورو معاه.
لقد آن الأوان لوضع آليات لبناء اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط ………………………و لو ببعض الدول………….