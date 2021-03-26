"أوزون" تبدأ الاشتغال في القصر الكبير وتعد سكان المدينة ببيئة سليمة

أعطى عزيز البدراوي، الرئيس العام لمجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات، الانطلاقة الفعلية الرسمية لتدبير نظافة مدينة القصر الكبير خلال السبع سنوات المقبلة؛ وذلك بحضور السلطات الإقليمية والمحلية ومنتخبي المدينة وفعاليات المجتمع المدني.

وقد حازت شركة “أوزون” القصر الكبير، أحد فروع مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات، على صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بمدينة القصر الكبير بمبلغ قيمته 21461592.00 درهم سنويا، لجمع ما يفوق 39 ألف طن من النفايات كل سنة.

والتزاما منها بدفتر التحملات واتفاقيتها الموقعة مع جماعة القصر الكبير، وفرت الشركة أسطولا ضخما من أحدث الآليات والمعدات من شاحنات وسيارات وآليات الجمع والتنظيف، كما ستستثمر شركة “أوزون” في العنصر البشري المحلي بتوفير 181 منصب شغل لأبناء المدينة والإقليم.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد عزيز البدراوي، الرئيس العام لمجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات، أن انطلاقة مشروع “أوزون” القصر الكبير المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة هو بمثابة عرس بيئي كبير.

وشدد البدراوي على أن المجموعة سخرت لتحقيق الأهداف المسطرة موارد بشرية مهمة كفيلة بجعل مدينة القصر الكبير من أنظف مدن الجهة الشمالية للمملكة، واستقدمت آليات ومعدات جد متطورة ومهمة من حيث الكم والنوع.

وأكد الرئيس العام لمجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات أن هذه الأخيرة ملتزمة بالعمل على إرضاء ساكنة مدينة القصر الكبير وتمكينها من الحياة في جو بيئي سليم، مضيفا: “هذه المدينة الجميلة بساكنتها الطيبة والودودة تستحق أن توفر لها كل الظروف لتعيش في أجواء جيدة، ونشكرهم على استقبالهم لنا ونعدهم ببذل كل الجهود لنكون عند حسن ظنهم”.

وتعتبر “أوزون” للبيئة والخدمات، المجموعة المواطنة، الرائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة؛ الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015، وشهادات “الايزو” العالمية (ISO 9001) للجودة و (ISO 14001) للبيئة و(OHSAS 18001) للصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب “دافعي الضرائب المصنفة”، كما حازت على جائزة التنمية الإفريقية 2017 صنف تدبير النفايات.

كما حازت مجموعة “أوزون” على جائزة جلوبال العالمية كأفضل شركة عربية في الخدمات العامة، وتوج رئيسها أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الخدمات وثامن أفضل رئيس تنفيذي من بين المائة الأفضل على الصعيد العربي لعام 2018. كما توج رئيسها عام 2020 أفضل رئيس تنفيذي عربي، ومجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات أفضل شركة تشتغل بقطاع البيئة على مستوى العالم العربي. وفي الاستطلاع الذي أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لاختيار أفضل 12 شخصية مغربية طبعت 2018 بعطاءاتها، اختير عزيز البدراوي كشخصية العام في فئة “البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات تدير قطاع النظافة في أزيد من خمسين مدينة مغربية، وبجميع موانئ الصيد البحري (77 ميناء)، وبسبعة مطارات دولية بالمملكة، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وقد حرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها تسعة آلاف عامل وتتوفر على أسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية.