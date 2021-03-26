أوزون تنظف القصر الكبير

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‫تعليقات الزوار

2
  • ايوب الالفي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 15:30

    نقدرو نبدلو شركة النظافة مليون مرة، راه ايلا بنادم ما بقاش يرمي الزبل فالزنقة ويبدل العقلية ديالو، شي ماطفرناه

    تحية حارة لكل عمال النظافة في كل مكان

    8
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  • واحد مابقا فاهم والو
    الجمعة 26 مارس 2021 - 15:33

    صورة تعبر عن احتياجنا لتنظيف العقول أيضا. هؤلاء للأسف صفوة المجتمع من مسؤولين ورجال أعمال ومهندسين ووو انظروا لطريقة لبسهم للكمامة وبعضهم لا يلبسها أصلا! بعد أزيد من عام عن الجائحة لا زلنا لم نغير سلوكنا ونلتزم بأمر بسيط كارتداء الكمامة فكيف بالباقي؟ اعتذر ان كان تعليقي خارجا نوعا ما عن الموضوع.

    5
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