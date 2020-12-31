"أوطوروت البيضاء" يشهد اضطرابا في حركة السير

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد أنه في إطار مشروع توسيع هذا الطريق، “فإن أشغال إعادة بناء واستبدال جسر السكة الحديدية المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي بجسرين معدنيين نوع RAPL، قد وصلت إلى المراحل النهائية”.

وأوضح بلاغ للشركة أنه بعد نجاح عمليات بناء ممر تحويل الخط السككي وتركيب الهيكل المعدني للجسر الأول، “يصل المشروع إلى مرحلة تركيب الهيكل المعدني للجسر الثاني”.

وبناء على هذه المعطيات، ستتأثر حركة المرور “بين بدال سيدي معروف وبدال مطار محمد الخامس الدولي، من ليلة 03/01/2021 إلى يوم 04/01/2021″، وفق البلاغ ذاته.

وأضاف البلاغ أنه سيتم تعليق المرور في اتجاه برشيد نحو الدار البيضاء، “من الساعة التاسعة ليلا من يوم الأحد 03/01/2021 إلى الساعة السابعة صباحاً من يوم الاثنين 04/01/2021″، داعيا مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد في اتجاه مدن الدار البيضاء، الجديدة والرباط، “إلى مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال مطار محمد الخامس الدولي وسلك المسارات التالية:

• الطريق الإقليمية رقم 3038 إلى حدود الطريق الوطنية رقم 9؛

• الطريق الوطنية رقم 9 نحو مدينة مديونة؛

• الطريق الجهوية رقم 315 من مدينة مديونة إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء؛

• ولوج الطريق السيار عبر بدال مديونة.

كما سيشهد اتجاه الدار البيضاء نحو مطار محمد الخامس ونحو برشيد، من الساعة التاسعة ليلا من يوم الأحد 03/01/2021 إلى الساعة السابعة صباحاً من يوم الاثنين 04/01/2021، اضطرابا طفيفا في حركة المرور.

وستبقى حركة مرور مستعملي الطريق السيار القادمين من مدن الدار البيضاء، الجديدة والرباط في اتجاه مطار محمد الخامس، برشيد والمدن الموالية متواصلة مع تحويل مؤقت للسير عند مكان الورش.

وشدد البلاغ على أنه لتسهيل حركة زبنائها مستعملي الطريق السيار، “قامت ADM بتثبيت كل أجهزة السلامة وعلامات التشوير الضرورية في الأماكن المناسبة، وتعتذر عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الأشغال”.

ودعت الشركة في بلاغها زبائنها في حالة الحاجة إلى مزيد من المعلومات، الاتصال بالرقم 5050، أو تحميل تطبيق “ADM Trafic” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.