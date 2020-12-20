أولدوكيوب تقدم اللاب توب VBook الجديد

كشفت شركة أولدوكيوب النقاب عن اللاب توب VBook الجديد والمزود بمعالج من شركة إنتل وشاشة عالية الدقة بقياس 5ر13 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن دقة وضوح الشاشة تبلغ 3000 × 2000 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بالكامل.

وينبض بداخل اللاب توب المعالج إنتل Core M3-6Y30 وبطاقة الرسوميات إنتل HD Graphics 515، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، مع الاعتماد على قرص SSD سعة 256 جيجابايت.

ويشتمل اللاب توب على منفذ USB Type C، ومنفذي USB 3.0 من النوع Type A ومقبس 5ر3 ملم. ويزن اللاب توب 5ر1 كجم فقط بفضل الجسم المصنوع من الألومنيوم، بينما يبلغ سمكه 5ر1 سم، مع إمكانية فتحه بزاوية 180 درجة.