"أولمبياد طوكيو" تحظر فرجة الجماهير الأجنبية

"أولمبياد طوكيو" تحظر فرجة الجماهير الأجنبية
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 14:53

لن تتمكن الجماهير الأجنبية من حضور منافسات أولمبياد طوكيو، المؤجل من الصيف الماضي إلى يوليوز المقبل، بعدما فرض منظمو الألعاب، اليوم السبت، حظرا على حضورها إلى اليابان تخوفا من تفشي “فيروس كورونا”.

وقال منظمو الألعاب في بيان: “من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده أنهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية”، مضيفين أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية “تحترمان وتقبلان تماما هذا القرار”.

أولمبياد طوكيو الجماهير الأجنبية اليابان فيروس كورونا

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