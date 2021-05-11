أولمبيك آسفي يتعاقد مع المدرب سعيد شيبا

تعاقد نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، مع الإطار الوطني سعيد شيبا بعقد يمتد لموسم ونصف، كمشرف عام على الفريق “العبدي” بمساعدة نور الدين بنعمر، خلفا لعبد الهادي السكيتيوي، الذي لم يتمكن من العودة لمهامه بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن شيبا سيُشرف على الحصص التدريبية للفريق، وسيكون غائبا عن كرسي الاحتياط، في “ديربي” دكالة عبدة أمام الدفاع الحسني الجديدي، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الـ11 من منافسات “البطولة برو”، على اعتبار أنه لم يحصل بعد على ترخيص من جامعة الكرة، بسبب العراقيل التي وجدتها إدارة النادي في فسخ عقد المدرب السابق عبد الهادي السكيتيوي.

ووفق مصادر “الجريدة” فإن اللجنة المصغرة التي عينها المكتب المديري للأولمبيك اقترحت على السكيتيوي منحه مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل فسخ العقد الذي يجمعه بالنادي، غير أنه طلب مدة لاستشارة محاميه قبل اتخاذ القرار، لكنه لم يحسم بعد قراره، ما سيحرم الفريق من وجود مدربه الجديد بكرسي الاحتياط، في حال عدم تأهيله اليوم الثلاثاء.

وعينت إدارة أولمبيك آسفي نور الدين بنعمر مساعدا للمدرب الجديد، إذ ستسند له مهمة قيادة الفريق في مباريات البطولة الاحترافية من دكة البدلاء، في حين سيكون شيبا حاضرا في المدرجات.

وسيحل أولمبيك آسفي ضيفا على الدفاع الحسني الجديدي، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب العبدي، لحساب الجولة الـ16 من منافسات الدوري الاحترافي، بداية من العاشرة مساء.