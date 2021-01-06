"أولمبيك آسفي" يفسخ عقد الهلالي بالتراضي
هسبورت - عبد الله العلوي
الأربعاء 6 يناير 2021 - 17:20
أعلن المكتب المديري لنادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب زكرياء الهلالي يقضي بفسخ الارتباط التعاقدي الذي يجمع بينهما بالتراضي.
وأضاف الفريق المسفيوي، في بلاغ له، أنه اتفق مع نادي سطاد المغربي على إعارة اللاعبين عبد الصمد بنداود وأسامة التومي إلى غاية نهاية الموسم.
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