أولمبيك آسفي ينتصر في طنجة على فريق "الماط"

أولمبيك آسفي ينتصر في طنجة على فريق "الماط"
صورة: الجامعة الملكية لكرة القدم
السبت 20 فبراير 2021 - 17:26

تفوق فريق أولمبيك آسفي على مضيفه المغربي التطواني بثلاثة أهداف لواحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير لطنجة، برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق المسفيوي وليد الصبار (د 14) وعبد الرحمام كساك (د 76) وصلاح الدين بنيشو (د 79)، في حين جاء هدف فريق “الماط” بواسطة اللاعب حمزة الموساوي (د 20).

وارتقى فريق أولمبيك آسفي، عقب هذا الفوز، إلى الرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة، فيما ظل فريق المغرب التطواني في المركز الثامن إلى جانب فريق يوسفية برشيد بمجموع سبع نقط.

أولمبيك آسفي إنوي البطولة الاحترافية المغرب التطواني

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‫تعليقات الزوار

1
  • مواطن
    السبت 20 فبراير 2021 - 17:43

    لا ادري لما يتم الاستعانة باهل الدار في وجود تهديد حقيقي للنزول و الصراع على البقاء ضمن اندية الصفوة.اما في البداية تغيير المدربين هو سبب معاناة فريق تطوان.اتمنى لو يتم الاحتفاظ بجمال الدريدب كمدرب اول من الان عوض ان يكون ذلك في اخر الموسم لان اهل مكة ادرى بشعابها

    1
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