أولمبيك آسفي ينتصر في طنجة على فريق "الماط"

تفوق فريق أولمبيك آسفي على مضيفه المغربي التطواني بثلاثة أهداف لواحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير لطنجة، برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق المسفيوي وليد الصبار (د 14) وعبد الرحمام كساك (د 76) وصلاح الدين بنيشو (د 79)، في حين جاء هدف فريق “الماط” بواسطة اللاعب حمزة الموساوي (د 20).

وارتقى فريق أولمبيك آسفي، عقب هذا الفوز، إلى الرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة، فيما ظل فريق المغرب التطواني في المركز الثامن إلى جانب فريق يوسفية برشيد بمجموع سبع نقط.