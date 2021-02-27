أولمبيك خريبكة يتصدر بطولة القسم الثاني مؤقتا

انفرد فريق أولمبيك خريبكة بصدارة البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لأندية القسم الثاني في كرة القدم (2020-2021)، وذلك بعد فوزه أمس على شباب بنجرير بثلاثة أهداف لهدفين، برسم الجولة 12.

وبهذا الانتصار الثمين، أصبح فريق أولمبيك خريبكة يحتل صدارة البطولة، مؤقتا، برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب بنجرير في 14 نقطة بالمركز العاشر.

وفي ثاني مباريات أمس عن نفس الجولة، تمكن فريق الراسينغ البيضاوي من الفوز على الشباب الرياضي السالمي بثلاثة أهداف لهدفين والارتقاء بالتالي إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد، في حين تراجع النادي السالمي ، بعد هذه الهزيمة، إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.