أولياء التلاميذ يدعمون محاورة "فئة المتعاقدين"

أولياء التلاميذ يدعمون محاورة "فئة المتعاقدين"
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:22

طالبت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب وزارة التربية الوطنية بفتح قنوات الحوار مع الأساتذة المتعاقدين المحتجين، وذلك من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم وحفاظا على الزمن المدرسي.

وشدد الفيدرالية، في بيان، على ضرورة تخصيص ميزانية لتدبير الدعم التربوي للتلاميذ، خصوصا في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه المنظومة حاليا، مطالبة الوزارة بطرح جدول واضح لمواعيد الامتحانات الاشهادية.

وانتقدت الفيدرالية ما أسمته غياب رؤية تدبير ما تبقى من الموسم الدراسي، مؤكدة أهمية ملاءمة الزمن المدرسي مع المقررات المعتمدة لتجاوز تفوق التعليم الخصوصي على المؤسسات التربوية العمومية.

ولم يستبعد المصدر ذاته إمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية مستقبلا في حالة استمرارية الضبابية الحالية، والدفاع بمختلف الوسائل عن حق التلاميذ المغاربة في التمدرس.

أولياء التلاميذ الأساتذة المتعاقدين الامتحانات الاشهادية وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

3
  • متتبع فقير
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:29

    كاع بحال بحال بحال وزير التربية بحال الوزير الأول تتبان ليهم غير مصالهم هما خلصتهم مضمونة تنهار يموتو اما درويش عندو الله

    0
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  • hamid
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:30

    يجب أولا إيقاف الإضرابات التي تضر التلاميذ وفتح نقاش مع الوزارة مع اقتراح مثلا إدماج البعض منهم في المناصب الوظيفية المقترحة كل سنة حسب احتياجات الوزارة طبعا بعض اجتياز امتحان

    -2
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  • Hammadi
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:37

    الفيدرالية اخترقت ايضا من طرف اعداء الوطن العدل و الاحسان و اليسار الردكالي و الله انهم ياكلون الاغنام و يبكون مع الراعي سبحان الله تراهم ينفخون في اي نار

    اسال الله ان يجعل كيدهم في نحورهم

    -2
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