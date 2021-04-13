أولياء التلاميذ يدعمون محاورة "فئة المتعاقدين"

طالبت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب وزارة التربية الوطنية بفتح قنوات الحوار مع الأساتذة المتعاقدين المحتجين، وذلك من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم وحفاظا على الزمن المدرسي.

وشدد الفيدرالية، في بيان، على ضرورة تخصيص ميزانية لتدبير الدعم التربوي للتلاميذ، خصوصا في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه المنظومة حاليا، مطالبة الوزارة بطرح جدول واضح لمواعيد الامتحانات الاشهادية.

وانتقدت الفيدرالية ما أسمته غياب رؤية تدبير ما تبقى من الموسم الدراسي، مؤكدة أهمية ملاءمة الزمن المدرسي مع المقررات المعتمدة لتجاوز تفوق التعليم الخصوصي على المؤسسات التربوية العمومية.

ولم يستبعد المصدر ذاته إمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية مستقبلا في حالة استمرارية الضبابية الحالية، والدفاع بمختلف الوسائل عن حق التلاميذ المغاربة في التمدرس.