أول بنتلي Blower جديدة منذ 90 سنة

أنجزت بنتلي Mulliner العمل على أول Bentley Blower جديدة منذ 90 سنة وذلك بعد مهمّة طويلة استغرقت 40.000 ساعة، وقد تم على إثر هذا تسليم Car Zero (’السيارة صفر‘) التي تشكّل السيارة النموذجية لسلسلة Blower Continuation Series.

وسيتم إبداع المجموعة الحصرية جدا من 12 سيارة، والتي تم بيعها كلّها، بالارتكاز على رسومات تصميمية وأدلّة خاصّة بالأدوات، التي جرى استخدامها لسيارات Blower الأربع الأصلية، التي صنعها ونافس على متنها السير هنري ’تيم‘ بيركين في أواخر عشرينيات القرن الماضي.

وبشكل أساسي، وفّرت سيارة فريق Bentley الخاص (شاسيه HB 3403، محرّك SM 3902، رقم تسجيل UU 5872 – سيارة الفريق Team Car #2) النموذج الرئيسي للسلسلة المستمرّة، مع إجراء مسح لكل مكوِّن مفرد بالليزر وذلك كجزء من عملية ترميم شاملة.

وبناءً على هذه البيانات، تم تصميم 1.846 قطعة مفردة وصنعها يدويا لابتكار Blower الجديدة. ويُشار إلى أن 230 من هذه القطع هي في الواقع وحدات مجمَّعة – وأحدها المحرّك – مما يرفع العدد الإجمالي للقطع إلى عدّة آلاف عند إدراج المثبِّتات وقطع التجهيزات الداخلية. وقد تم ابتكار كل من هذه القطع والوحدات المجمَّعة بواسطة فريق مشروع من مهندسي بنتلي Mulliner وحِرَفييها اليدويين والفنّيين، الذين عملوا معا مع عدد من الأخصّائيين والمورِّدين البريطانيين.

تشكّل Blower Car Zero نموذج اختبار وتطوير خاص تم تنفيذه قبل صنع السيارات الـ12 للعملاء، وسوف تخضع لشهور من اختبارات المتانة والأداء. وتتألّق Car Zero بلون أسود لامع ومقصورة داخلية جلدية بلون Oxblood الأحمر من شركة Bridge of Weir، وظهرت السيارة للاحتفال رسميا بإنشاء حرم Bentley Motors الجديد في كرو. وقد أصبح إنشاء الحرم ممكنا بعد إغلاق بايمز لاين – عنوان Bentley منذ 1946 – وهو يوسّع مقرّات Bentley إلى آفاق جديدة.

وتُعتبَر سلسلة Blower Continuation Series أول مشروع للعملاء يتم تطويره من ضمن مجموعة Bentley Mulliner Classic الجديدة، إحدى أقسام Mulliner الثلاثة إلى جانب Coachbuilt (الذي يعمل حاليا على تطوير Bacalar الحصرية أيضا) وCollections (المسؤول عن Continental GT Mulliner).

Blower Car Zero – مشروع من الرسّامين والحِرَفيين

الخطوة الأولى ضمن عملية ابتكار Car Zero بدأت مع التحليل المركَّز لرسومات ومخطَّطات التصميم الأول، التي تم الاعتماد عليها في ابتكار سيارات Blower Team Car الأساسية، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية الأرشيفية لسيارات تلك الحقبة. وبعد عملية تفكيك دقيقة قطعة بقطعة لسيارة Team Car #2 المملوكة من Bentley (الأرجح سيارة Bentley الأكثر قيمة في العالم) وإجراء مسح استثنائي بالليزر للهيكل ومكوّناته، تم ابتكار نموذج CAD رقمي شامل لسيارة Blower.

ومن هناك، جرى توظيف فريق من الحِرَفيين المتخصِّصين لبدء تصنيع المكوِّنات، التي ستجمعها Bentley Mulliner معاً لتشكيل أول Blower.

ومن البداية، سعت بنتلي Mulliner لتوظيف أفضل الأخصّائيين من بريطانيا بهدف ابتكار مكوِّنات Blower Continuation Series بشكل يتلاءم مع هكذا مشروع – باستخدام التقنيات التقليدية المتوارَثة منذ أجيال.

وتم ابتكار الشاسيه من الفولاذ عالي الصلابة وجرى تشكيله يدويا وتثبيته ساخنا بواسطة أخصّائيين لدى شركة Israel Newton & Sons Ltd.

أما شركة Vintage Car Radiator Company، التي يوجد مقرّها في بيستر هريتيج، فقد ابتدعت قطعا مماثلة بالكامل لبعض مكوّنات Blower الرئيسية، بما فيها الهيكل الفضّي المصقول والملمَّع من النيكل الصلب الخاص بالرادياتور وخزّان الوقود المطروق يدويا والمصنوع من الفولاذ والنحاس.

من ناحية أخرى، تم صنع النوابض الصفائحية والأغلال بواسطة شركة Jones Springs Ltd الموجودة في وست ميدلاندس والمتخصِّصة بهذا المجال مع خبرة تمتدّ لنحو 75 سنة.

بدورها، عملت شركة Vintage Headlamp Restoration International Ltd في شيفيلد على إعادة إنتاج الأضواء الأمامية الأيقونية لسيارة Blower.

في هذا الوقت، كان مشغَل Mulliner Trim Shop المتطوِّر في كرو يشهد على خضوع هيكل جديد من ابتكار Lomax Coachbuilders (مقرّها في لادلو) للمراحل النهائية من النجارة بأيدي فريق Mulliner من الحِرَفيين المتخصِّصين، وقد شمل هذا استخدام 25 مترا من مادة Rexine الخاصّة جدا لتغليف الهيكل.

الحياة تدبّ من جديد في محرّك أيقوني

تم ابتكار محرّك Car Zero الجديد كلّيا سعة 4 ½ لتر، والذي قام بتصميمه بالأساس دبليو. أو. بنتلي شخصيا، مع الحصول على الدعم المحترف من شركة NDR Ltd المتخصِّصة بهذا المجال في واتفورد. ويتميّز المحرّك بالعديد من الابتكارات، التي تجعل محرّك سيارة رياضية من سبعينات القرن الماضي فخورا بما يحويه بما في ذلك مكابس ألومنيوم، عمود كامات عُلوي، أربعة صمّامات للأسطوانة وإشعال توأمي الشمعات، وقد اقترن المحرّك المعروف سعة 4 ½ لتر بشاحن توربيني جذري جديد مشغول آليا من صناعة Amherst Villiers.

ويُعدّ محرّك Blower الجديد نسخة مماثلة كلّيا للمحركات، التي دفعت سيارات فريق Team Blowers الأربع لدى السير تيم بيركين في أواخر عشرينيات القرن الماضي – بما في ذلك استخدام المغنيسيوم في علبة ذراع التدوير.

الخطوة التالية

مع اكتمال صنع Car Zero الآن، سينطلق برنامج اختبارات المتانة في العالم الفعلي. وسوف يتم عبر حصص تشهد أوقاتا وسرعات متزايدة تدريجيا فحص مستويات الأداء والمتانة ضمن ظروف قاسية جدا. وقد جرى تصميم برنامج الاختبار لتحقيق ما يوازي 35,000 كيلومتر من القيادة في العالم الفعلي على مسار قيادة بطول 8.000 كيلومتر.!