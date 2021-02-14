أول صورة للمريخ من مسبار الأمل

نشر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أول صورة للمريخ التقطها مسبار الأمل الذي نجح بدخول مدار الكوكب الأحمر الأسبوع الماضي.
من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ
The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet’s surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021
وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت الصورة: “من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”، حسب قوله.
سبحان الله. ما أروع خلق الله. صورة جميلة للغاية .( هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ) صدق الله العظيم. ان شاء الله نتمنى من المغرب ان يقوم بخطوة مماثلة في القريب العاجل.
اتمنى لإخواننا بالإمارات العربية المتحدة مزيدا من التقدم والازدهار والصحة والأمن ولكل أشقائنا العرب في جميع أنحاء العالم، يحب الله ان يرى أثر نعمته على عباده، عاش الملك محمد السادس حفظه الله لشعبه ووطنه من طنجة حتى الكويرة الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والخزي والعار لأعداء المملكة ،منحهم الله نعمة ويستعملونها في ما لا يرضي الله وييتطاولون على سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة ،الإمارات نفتخروا بكم يا إخواننا اعزكم الله ،أخوكم من المغرب الشقيق