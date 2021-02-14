أول صورة للمريخ من مسبار الأمل

نشر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أول صورة للمريخ التقطها مسبار الأمل الذي نجح بدخول مدار الكوكب الأحمر الأسبوع الماضي.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet’s surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت الصورة: “من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”، حسب قوله.