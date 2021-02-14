أول صورة للمريخ من مسبار الأمل

أول صورة للمريخ من مسبار الأمل
الأحد 14 فبراير 2021 - 18:16

نشر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أول صورة للمريخ التقطها مسبار الأمل الذي نجح بدخول مدار الكوكب الأحمر الأسبوع الماضي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت الصورة: “من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”، حسب قوله.

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‫تعليقات الزوار

2
  • الريفي
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:25

    سبحان الله. ما أروع خلق الله. صورة جميلة للغاية .( هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ) صدق الله العظيم. ان شاء الله نتمنى من المغرب ان يقوم بخطوة مماثلة في القريب العاجل.

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  • med
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:35

    اتمنى لإخواننا بالإمارات العربية المتحدة مزيدا من التقدم والازدهار والصحة والأمن ولكل أشقائنا العرب في جميع أنحاء العالم، يحب الله ان يرى أثر نعمته على عباده، عاش الملك محمد السادس حفظه الله لشعبه ووطنه من طنجة حتى الكويرة الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والخزي والعار لأعداء المملكة ،منحهم الله نعمة ويستعملونها في ما لا يرضي الله وييتطاولون على سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة ،الإمارات نفتخروا بكم يا إخواننا اعزكم الله ،أخوكم من المغرب الشقيق

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