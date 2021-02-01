أول مواجهة بين زيان وشارية أمام القاضي

أول مواجهة بين زيان وشارية أمام القاضي
سعيد مفلح
الإثنين 1 فبراير 2021 - 23:00

لأول مرة يقف المحاميان إسحاق شارية ومحمد زيان أمام القاضي في وضعية مواجهة، وهي من الحالات النادرة في المحاكم، حيث لا يتواجه المحامون الذين ينتمون إلى الهيئة نفسها.

وتقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن القاضي شرع اليوم في البت في دعوى التزوير التي رفعها زيان في مواجهة خصومه في الحزب الذين عقدوا مؤتمرهم يوم السبت الماضي، وسأل شارية عن صفته، ليقدم نفسه كأمين عام للحزب المغربي الحر، وسأله القاضي عن الدليل، فطلب مهلة لتقديم كافة الإثباتات.

المصادر نفسها أكدت أن اللقاء داخل قاعة المحكمة بالرباط لم يخل من تعليقات زيان المعروفة، حيث يستمر في عدم الاعتراف بالمؤتمر الذي عقده خصومه، وانتخبوا فيه إسحاق شارية أمينا عاما، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة، بعد بت القضاء في القضية المعروضة عليه.

أمين عام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية المحكمة محمد زيان

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‫تعليقات الزوار

1
  • Ayoub
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 00:04

    حرب داحس والغبراء تلوح في الافق عند اصحاب البذلة السوداء في اتجاه المنافسة على قيادة حزب لا يضيف اية قيمة للساحة السياسية.

    1
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