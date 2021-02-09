أوناجم يخوض أول حصة تدريبية مع الوداد الرياضي

خاض محمد أوناجم، لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أول حصة تدريبية له رفقة الفريق البيضاوي، بملعب محمد بنجلون، بعد الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وشارك أوناجم في الحصة التدريبية لبداية الأسبوع، التي خاضها أبناء المدرب فوزي البنزرتي، تحضيرا لأولى مباريات دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية.

وقرر محمد أوناجم العودة للدفاع عن ألوان فريق الوداد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، على سبيل الإعارة، بعدما استقر على تغيير الأجواء بسبب توتر علاقته مع مدرب الزمالك.